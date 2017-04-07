МИНСК, 8 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел опубликовало полезные советы для желающих отправиться на отдых в Болгарию.

Болгария — одно из наиболее популярных туристических направлений у белорусов с весны по середину осени. Ездят туда и семьями, и поодиночке, и отправляют на отдых детей.

Специально для отправляющихся в Болгарию белорусский МИД опубликовал ценные советы: как себя вести, что делать и как спастись в случае чрезвычайной ситуации. Sputnik публикует рекомендации ведомства.

Общие рекомендации туристам в Болгарии

Согласно советам министерства, перед отъездом на отдых рекомендуется сделать копии паспортов, билетов, полиса медицинского страхования, свидетельства о рождении ребенка (если вы путешествуете с ребенком), а также взять фотографии, которые могут пригодиться, например, в случае утраты паспорта.

Рекомендуют в МИД при себе иметь также адрес и номера телефонов посольства Беларуси в Болгарии, контакты представителя туристической фирмы и страховой компании.

Белорусским туристам советуют знакомиться с правилами проживания в гостинице, расположением входов-выходов, а также лифтов и лестниц. Полезным будет иметь с собой и визитную карточку гостиницы.



© Sputnik Юрий Кавер Город Сандански

"Ключ от номера лучше сдавать на стойке регистрации отеля. В случае утраты/хищения ключа от номера, необходимо немедленно поставить в известность администрацию отеля. Для хранения ценных вещей, денег и документов рекомендуется пользоваться сейфом (в номере или на стойке регистрации отеля). За ценные вещи, деньги и документы, оставленные без присмотра в номере или на территории отеля, администрация, как правило, ответственности не несет", — отметили в МИД.

Наличные деньги и документы белорусский МИД рекомендует держать отдельно, а также не носить с собой большие суммы денег. Часть средств лучше отложить на случай непредвиденных обстоятельств.

Как воспользоваться страховкой в поездке

Советуют с собой также взять и аптечку первой помощи, а также оформить страховой полис.

"При наступлении страхового случая, вам еще до обращения за медицинской помощью необходимо обратиться в страховую компанию. Только при информировании страховой компании и координировании ею ваших действий медицинское обслуживание будет предоставлено бесплатно", — отметили в МИД.

Министерство напомнило, что страховые компании не признают страховым случаем получение травм в состоянии алкогольного опьянения или при занятиях экстремальными видами спорта.



© Pixabay Пляжи Болгарии

"Важно помнить, что обострение хронических заболеваний также не является страховым случаем, если это специально не оговорено в договоре страхования. В таких случаях покрывать финансовые издержки по лечению и сопутствующие расходы придется самостоятельно", — отметили в МИД.

Посоветовали в ведомстве также соблюдать правила гигиены и помнить о том, что в жаркую погоду повышается риск получить инфекцию.

"В случае если ваши дети отдыхают в Болгарии в составе организованной группы в детских лагерях, перед поездкой объясните им, что экономить на покупке еды и напитков нельзя, поскольку в условиях жаркого климата из-за дешевой, некачественной еды и напитков возможно возникновение различных заболеваний", — отметили в МИД.

По словам собеседников Sputnik, на отдыхе граждане страны "должны вести себя достойно, избегать конфликтных ситуаций, быть корректными, доброжелательными и вежливыми, так как по поведению граждан складывается представление о стране".

Какие документы с собой брать?

Для посещения Болгарии нужна виза, которую можно оформить в Посольстве Болгарии в Минске. Для взрослых виза стоит 60 евро, для детей до 12 лет — 35 евро, детям до 6 лет визы оформляются бесплатно.

"Посетить Болгарию можно также по многократной шенгенской визе. Важно помнить, что по однократной шенгенской визе въезд в Болгарию не разрешается", — напомнили в МИД.



© Pixabay Железнодорожный вокзал Бургаса

При путешествии наземным транспортом, в зависимости от маршрута, кроме болгарской визы могут потребоваться двукратные визы транзитных государств.

Полезные советы для отдыхающих в Болгарии

Денежная единица Болгарии — болгарский лев. В МИД напомнили, что курс лева к евро фиксированный и составляет 1,95 лев за евро.

"Оплата принимается только в левах, расплачиваться другой валютой нельзя. Обменять валюту можно в пунктах обмена и в банках. Крайне не рекомендуется менять валюту с рук. Отделения банков открыты в будние дни, как правило, с 8:30 до 17:00. В обменных пунктах может быть не очень выгодный курс, поэтому стоит посоветоваться с гидом, где лучше менять валюту", — сообщили в министерстве.



© Pixabay Старые улицы Пловдива

Не рекомендуют специалисты обменивать валюту в аэропорту, на железнодорожном или автобусном вокзале также не стоит, "так как в подобных местах курс обмена обычно занижен".

Стоимость проезда на общественном транспорте в Болгарии составляет порядка 1,60 лева за билет на одну поездку, а также есть возможность приобрести проездной на определенное количество дней.

Что делать в случае ЧП?

По данным внешнеполитического министерства, в отпускной период в курортных зонах на улицах и пляжах довольно высокий уровень преступности.

"Значительная часть преступлений, особенно мелких, совершается цыганским населением. К самым распространенным преступлениям относятся угоны автомобилей, кражи из автомобилей, грабежи, воровство ценных вещей из сумок, а то и вместе с самими сумками, мелкое мошенничество. Поэтому, находясь на пляже или прогуливаясь по улицам, следует проявлять бдительность, осторожность, внимательно следить за сохранностью денег, ценного имущества и документов, не привлекать к себе излишнего внимания", — говорится в советах МИД.



© Pixabay Золотые пески Болгарии

В случае хищения или потери ценных вещей МИД рекомендует сразу обращаться в полицию, а при потере или похищении паспорта — в посольство Беларуси в Болгарии.

"В случае задержания или ареста не оказывайте сопротивления, так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на применение физической силы. Не рекомендуется объясняться с представителями правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии переводчика или адвоката, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления", — добавили в ведомстве.

Связываться с посольством необходимо только в случае экстренной ситуации. В МИД подчеркнули: если вас, например, не устраивает гостиничный сервис — в посольство звонить не имеет смысла.