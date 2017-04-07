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Мы угадаем месяц вашего рождения, основываясь на предпочтениях в еде!

08.04.2017 15:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Говорят, мы — это то, что мы едим. Человек, который любит сладкое, не может не быть добрым и весёлым, ведь шоколад — это нескончаемый источник гармона радости. А тот, кто обожает домашнюю кухню, ценит семейный очаг и точно привязан к дому. Возможно ли по вкусовым предпочтениям определить, какой этот человек «на вкус»? Мы уверены, что да! Более того, с помощью этого теста мы попытаемся угадать месяц вашего рождения!Мы угадаем месяц вашего рождения, основываясь на предпочтениях в еде!

 
 
 
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Говорят, мы — это то, что мы едим. Человек, который любит сладкое, не может не быть добрым и весёлым, ведь шоколад — это нескончаемый источник гармона радости. А...

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