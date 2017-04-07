Говорят, мы — это то, что мы едим. Человек, который любит сладкое, не может не быть добрым и весёлым, ведь шоколад — это нескончаемый источник гармона радости. А тот, кто обожает домашнюю кухню, ценит семейный очаг и точно привязан к дому. Возможно ли по вкусовым предпочтениям определить, какой этот человек «на вкус»? Мы уверены, что да! Более того, с помощью этого теста мы попытаемся угадать месяц вашего рождения!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы угадаем месяц вашего рождения, основываясь на предпочтениях в еде! Говорят, мы — это то, что мы едим. Человек, который любит сладкое, не может не быть добрым и весёлым, ведь шоколад — это нескончаемый источник гармона радости. А...