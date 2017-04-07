Иногда одни и те же советы действуют на отношения по-разному. Но существуют и такие рекомендации, которые в большинстве случаев идут во вред и не приводят ни к чему хорошему.





1. Вы почувствуете, когда встретите свою судьбу.

Не ищите любви с первого взгляда, а постарайтесь приглядеться к тем людям, которые имеют такие же убеждения, как и вы, и способны поднять вам настроение. Ожидание идеального принца — это детские сказки, которые вряд ли имеют что-то общее с реальной жизнью. Статистика говорит о том, что самые крепкие отношения чаще всего зарождались после отрицательного впечатления при первой встрече, поэтому искать идеального спутника жизни не нужно.

2. Мужчину можно изменить, стоит только очень постараться.

Не принуждайте мужчину менять его собственное «я» ради вас. Он не является объектом опытов, и пытаться его улучшить не следует. Вряд ли вы будете счастливы вместе, если с вашей стороны будут предприниматься попытки взять ситуацию под свой контроль.

3. Одиночество гораздо хуже плохих отношений.

Если ваша совместная жизнь не приносит вам ничего, кроме эмоциональных (а иногда и физических) страданий, и изменений в положительную сторону не предвидится, то лучше уж выбрать одиночество.

4. Эмоциональный возраст важнее реального.

Люди с большой разницей в возрасте очень часто получают такой совет. Иногда эти пары действительно очень счастливы в браке, но это, скорее, исключение из правила. Собираясь на встречу с человеком, который значительно старше или младше вас, подумайте: а есть ли у вас какие-либо точки соприкосновения и дальнейшие перспективы.

5. Отношения не сделают вас счастливее.

Совместная жизнь с партнером не должна влиять на иные сферы вашей жизни. Если романтические отношения не приносят никакого удовольствия, а в остальном у вас все в порядке, не позволяйте мужчине делать вас несчастной.

6. Довольствуйтесь тем, что есть.

Если ваши ожидания относительно встречи идеального мужчины завышены, то этот совет может быть применим. Но соглашаться на меньшее, если ваши потребности в отношениях вполне адекватны, а партнер их не удовлетворяет, не стоит.

7. Не ложитесь в постель, если вы рассержены.

Поссорившись в конце дня и попытавшись разобраться в конфликте поздно вечером, можно навредить отношениям. В такое время вы оба, определенно, устали, да еще и не хотите уступать друг другу. Не тратьте силы на ссору, а лучше отдохните, посвятив время здоровому сну. Наутро будет гораздо легче с новыми силами решить возникшую конфликтную ситуацию.

8. Дети реанимируют отношения.

Если в браке есть серьезные проблемы, никогда не стоит заводить ребенка ради их разрешения. Рождение детей — важный элемент семейной жизни, когда любящие партнеры приходят к такому решению осознанно и своевременно.

9. Ссор не будет, если вы действительно подходите друг другу.

Ссоры — это не всегда плохо. Это всего лишь один и элементов супружеской жизни. Без конфликтов и пересуд живут обычно те люди, которые безразличны друг другу. Нормальных отношений без конфликтов не бывает.

10. Прав тот, кто больше зарабатывает.

Оба супруга — равные субъекты отношений, поэтому не имеет значения, кто из вас зарабатывает больше.

Текст: Flytothesky.ru