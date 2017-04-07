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Что о человеке могут рассказать родинки?

08.04.2017 16:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Родинки выражают индивидуальность человека: в одних случаях они подчеркивают красоту лица, в других — вызывают не совсем приятные ощущения. Также родинки могут охарактеризовать человека и предсказать важные события в его жизни.Что о человеке могут рассказать родинки?

Что о человеке могут рассказать родинки?

Важное значение имеет не только форма и цвет родинок, но и часть тела, на которой они находятся.

Цвет

Чаще всего родинки бывают серого, темного, коричневого и черного цветов.

  • Темные родинки предупреждают о грядущих несчастьях.
  • Родинки с блеском предвещают счастье, тусклые — неприятности и беды.

Сторона

  • Также имеет значение, на правой или левой стороне находятся родинки. Правая сторона тела относится к мужской половине, левая — к женской. Наличие родинки на своей стороне увеличивает положительное значение и теряет часть негативного действия.

Форма

  • Круглая форма родинки предвещает добро, продолговатая — умеренную удачу, угловатая — всего понемногу: и хороших событий, и плохих.

Социальная значимость

  • Светлый цвет родинок говорит о хороших взаимоотношениях с людьми, привязанности и коммуникабельности.
  • Обладатели коричневых и красноватых родинок часто взаимодействуют с государством и законом. Также они могут означать власть и социальный рост.
  • Черный цвет родинок предвещает важные происшествия. Если черные родинки находятся на своей стороне, то события будут благоприятными, на чужой стороне — тяжелые времена и нелегкие испытания.
  • Счастливый брак или успех в делах обещает родинка, расположенная посередине лба. Иногда она может указать на раннюю потерю родителей или пожар. Те, у кого родинка находится ближе к левой стороне лба, будут тяжело трудиться, а родинка правой стороне лба сулит успех в жизни, особенно в любви.

Характер

  • Правая бровь с расположенной на ней родинкой — активность и веселье, упорство и храбрость. На левой брови родинка говорит о раздражительности и лени, склонности к алкоголизму, разочарованиях и бездетности. Расположение темной родинки над бровями сулит препятствие в продвижении по карьерной лестнице.
  • Твердый и честный характер имеет человек с родинкой, находящейся на внешнем углу глаза. Обладатели этой родинки часто имеют страсть к любовным утехам. Также родинка может предвещать насильственную смерть. О несчастье с детьми говорит родинка, которая расположена под глазом возле носа.

Любовь и дружба

  • Родинка, находящаяся на носу, указывает на страсть к любовным увлечениям. Человек, имеющий родинку на носу, обычно бывает искренним и верным в дружбе. Обладателя родинки на носу ожидает супружеское счастье и удачное завершение дел. Иногда такая родинка может указать на человека, склонного к алкоголизму и раздражительности. Банкротство ожидает тех людей, у которых родинка расположена на кончике носа, на спинке носа — к материальным потерям и запутанным делам с противоположным полом. Родинка на уровне глаз, может сказать о предстоящем разводе или хроническом заболевании.

Трудолюбие, успешность и здоровье

  • Трудолюбием и смелостью обладает человек с родинкой на щеке. Как правило, такой человек будет успешнее, чем его родители. Родинки в носогубных складках предвещают опасность и возможную смерть от огня.
  • Родинка на ухе предсказывает богатство ее обладателю. Родинка на мочке уха намекает на опасность от воды.
  • Обладатель родинки на губах — человек хрупкий. Это связано со здоровьем, которое нужно беречь, соблюдая диету. Мужчина с родинкой над губами должен остерегаться ранней смерти, женщина с такой родинкой часто страдает от гинекологических болезней. Родинка под губами посередине предупреждает о возможном отравлении. Родинка на желобке под носом указывает на бедность.
  • Дружелюбный и спокойный характер у человека с родинкой на подбородке. Обладателя такой родинки ожидает успешная жизнь. Человек с родинкой на подбородке любит дальние путешествия и трудовую деятельность.
  • Неудачи в делах коснутся тех людей, кто имеет родинку на виске.

Предрасположенности

  • Обладатель родинки на левом плече имеет вздорный характер и ведет однообразную и скучную жизнь. Также она обещает много детей. Правое плечо с родинкой говорит о человеке очень осторожном и благоразумном, обладающим тактом и мудростью, любящим работу. Такой человек мало интересуется любовными делами, а в трудовой деятельности его ждет успех.
  • Родинка в подмышечной впадине говорит о привлекательном и щедром человеке. Такая родинка обещает богатство.
  • У верных и решительных людей обычно бывают родинки на руках. Мужчинам наличие родинок на руках обещает успех в любой борьбе и процветание.
  • Человек, обладающий родинкой на любом локте, весьма дружелюбный и любит путешествия, но его ожидает неудачный брак.
  • Родинка, находящаяся на запястье, означает искренность и изобретательность. У обладателя этой родинки очень развито воображение.
  • Расположенная родинка на кисти руки указывает на энергичного и трудолюбивого человека, который в дальнейшем становится богатым.
  • Обладатели родинок на пальцах рук часто бывают предрасположены к воровству и бедности.
  • Человека, который имеет родинку на спине выше лопаток, ожидает тяжелая, но удачная борьба. Если родинка находится ниже лопаток, то человека ждут трудности и разочарования.
  • Лень и бедность ожидает человека с родинкой на ягодице.
  • Находящаяся на грудной клетке родинка часто говорит о человеке, у которого вздорный характер. Обычно такие родинки указывают на влюбчивую и неуправляемую личность.
  • Родинка на правой груди говорит о сильном влечении к алкоголю и любовным интригам. Также она предостерегает от лицемерных друзей. Если есть родинка на левой груди, это означает благоразумие и трудолюбие, а также успех в жизни и многодетность.
  • Родинка, находящаяся на соске у женщины, предвещает рождение ребенка, который станет очень известным. Родинка у мужчины предсказывает сильную тягу к женщинам.
  • Родинка, находящаяся на любом боку, говорит о легкой жизни и излишествах, а также указывает на малодушие.
  • Родинка, расположенная на пояснице, говорит о трудолюбии, благодаря которому человека ждет успешная жизнь. Кроме того, родинка указывает на верного и преданного человека.
  • Пупок с родинкой для женщины предвещает удачный брак и многодетность. У мужчины родинка на пупке говорит о благополучии и рождении сына, который станет известным человеком.
  • Если родинка на животе расположена выше пупка, то это может означать нездоровый ум, а также возможное обогащение. Если родинка находится ниже пупка, это может означать невыполнение своих обязанностей.
  • Наличие родинки на половых органах говорит о честных и благородных поступках. Человек с такой родинкой обладает хорошими манерами и будет счастлив в семье. Женщине родинка пророчит рождение ребенка, который станет гением.
  • Родинка, находящаяся с правой стороны паха, подсказывает о том, что обладатель родинки будет богат, но нездоров. С левой стороны — бедность и здоровье.
  • Правое бедро с родинкой указывает на смелость и влюбчивость. Родинка на левом бедре обещает большой труд и отсутствие интереса к любви.
  • Человек, имеющий родинку на правом колене — добродушный и честный, также родинка предсказывает много друзей и успех в любви. Родинка на левом колене означает страстный и вспыльчивый характер, отсутствие желания много работать.
  • Обладатель родинки на любой ноге — беспечный человек. Его действия могут привести к большим трудностям.
  • Находящаяся на лодыжке родинка женщине обещает смелость, а мужчине — женственность.
  • Если родинка расположена на ступне — это признак меланхолии и пассивности, а также она предвещает болезнь, печаль и несчастье.
  • Обладатель родинки на пятке имеет большую энергию, но нрав у него — злой и недоброжелательный.
  • Наличие родинки на любом из пальцев ноги предвещает богатый брак, в котором не будет счастья.

Текст: Flytothesky.ru

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Родинки выражают индивидуальность человека: в одних случаях они подчеркивают красоту лица, в других — вызывают не совсем приятные ощущения. Также родинки могут...

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