Родинки выражают индивидуальность человека: в одних случаях они подчеркивают красоту лица, в других — вызывают не совсем приятные ощущения. Также родинки могут охарактеризовать человека и предсказать важные события в его жизни.





Важное значение имеет не только форма и цвет родинок, но и часть тела, на которой они находятся.

Цвет

Чаще всего родинки бывают серого, темного, коричневого и черного цветов.

Темные родинки предупреждают о грядущих несчастьях.

предупреждают о грядущих несчастьях. Родинки с блеском предвещают счастье, тусклые — неприятности и беды.

Сторона

Также имеет значение, на правой или левой стороне находятся родинки. Правая сторона тела относится к мужской половине, левая — к женской. Наличие родинки на своей стороне увеличивает положительное значение и теряет часть негативного действия.

Форма

Круглая форма родинки предвещает добро, продолговатая — умеренную удачу, угловатая — всего понемногу: и хороших событий, и плохих.

Социальная значимость

Светлый цвет родинок говорит о хороших взаимоотношениях с людьми, привязанности и коммуникабельности.

родинок говорит о хороших взаимоотношениях с людьми, привязанности и коммуникабельности. Обладатели коричневых и красноватых родинок часто взаимодействуют с государством и законом. Также они могут означать власть и социальный рост.

родинок часто взаимодействуют с государством и законом. Также они могут означать власть и социальный рост. Черный цвет родинок предвещает важные происшествия. Если черные родинки находятся на своей стороне, то события будут благоприятными, на чужой стороне — тяжелые времена и нелегкие испытания.

родинок предвещает важные происшествия. Если черные родинки находятся на своей стороне, то события будут благоприятными, на чужой стороне — тяжелые времена и нелегкие испытания. Счастливый брак или успех в делах обещает родинка, расположенная посередине лба. Иногда она может указать на раннюю потерю родителей или пожар. Те, у кого родинка находится ближе к левой стороне лба, будут тяжело трудиться, а родинка правой стороне лба сулит успех в жизни, особенно в любви.

Характер

Правая бровь с расположенной на ней родинкой — активность и веселье, упорство и храбрость. На левой брови родинка говорит о раздражительности и лени, склонности к алкоголизму, разочарованиях и бездетности. Расположение темной родинки над бровями сулит препятствие в продвижении по карьерной лестнице.

с расположенной на ней родинкой — активность и веселье, упорство и храбрость. На левой брови родинка говорит о раздражительности и лени, склонности к алкоголизму, разочарованиях и бездетности. Расположение темной родинки над бровями сулит препятствие в продвижении по карьерной лестнице. Твердый и честный характер имеет человек с родинкой, находящейся на внешнем углу глаза. Обладатели этой родинки часто имеют страсть к любовным утехам. Также родинка может предвещать насильственную смерть. О несчастье с детьми говорит родинка, которая расположена под глазом возле носа.

Любовь и дружба

Родинка, находящаяся на носу, указывает на страсть к любовным увлечениям. Человек, имеющий родинку на носу, обычно бывает искренним и верным в дружбе. Обладателя родинки на носу ожидает супружеское счастье и удачное завершение дел. Иногда такая родинка может указать на человека, склонного к алкоголизму и раздражительности. Банкротство ожидает тех людей, у которых родинка расположена на кончике носа, на спинке носа — к материальным потерям и запутанным делам с противоположным полом. Родинка на уровне глаз, может сказать о предстоящем разводе или хроническом заболевании.

Трудолюбие, успешность и здоровье

Трудолюбием и смелостью обладает человек с родинкой на щеке . Как правило, такой человек будет успешнее, чем его родители. Родинки в носогубных складках предвещают опасность и возможную смерть от огня.

. Как правило, такой человек будет успешнее, чем его родители. Родинки в носогубных складках предвещают опасность и возможную смерть от огня. Родинка на ухе предсказывает богатство ее обладателю. Родинка на мочке уха намекает на опасность от воды.

предсказывает богатство ее обладателю. Родинка на мочке уха намекает на опасность от воды. Обладатель родинки на губах — человек хрупкий. Это связано со здоровьем, которое нужно беречь, соблюдая диету. Мужчина с родинкой над губами должен остерегаться ранней смерти, женщина с такой родинкой часто страдает от гинекологических болезней. Родинка под губами посередине предупреждает о возможном отравлении. Родинка на желобке под носом указывает на бедность.

— человек хрупкий. Это связано со здоровьем, которое нужно беречь, соблюдая диету. Мужчина с родинкой над губами должен остерегаться ранней смерти, женщина с такой родинкой часто страдает от гинекологических болезней. Родинка под губами посередине предупреждает о возможном отравлении. Родинка на желобке под носом указывает на бедность. Дружелюбный и спокойный характер у человека с родинкой на подбородке . Обладателя такой родинки ожидает успешная жизнь. Человек с родинкой на подбородке любит дальние путешествия и трудовую деятельность.

. Обладателя такой родинки ожидает успешная жизнь. Человек с родинкой на подбородке любит дальние путешествия и трудовую деятельность. Неудачи в делах коснутся тех людей, кто имеет родинку на виске.

Предрасположенности

Обладатель родинки на левом плече имеет вздорный характер и ведет однообразную и скучную жизнь. Также она обещает много детей. Правое плечо с родинкой говорит о человеке очень осторожном и благоразумном, обладающим тактом и мудростью, любящим работу. Такой человек мало интересуется любовными делами, а в трудовой деятельности его ждет успех.

имеет вздорный характер и ведет однообразную и скучную жизнь. Также она обещает много детей. с родинкой говорит о человеке очень осторожном и благоразумном, обладающим тактом и мудростью, любящим работу. Такой человек мало интересуется любовными делами, а в трудовой деятельности его ждет успех. Родинка в подмышечной впадине говорит о привлекательном и щедром человеке. Такая родинка обещает богатство.

говорит о привлекательном и щедром человеке. Такая родинка обещает богатство. У верных и решительных людей обычно бывают родинки на руках . Мужчинам наличие родинок на руках обещает успех в любой борьбе и процветание.

. Мужчинам наличие родинок на руках обещает успех в любой борьбе и процветание. Человек, обладающий родинкой на любом локте , весьма дружелюбный и любит путешествия, но его ожидает неудачный брак.

, весьма дружелюбный и любит путешествия, но его ожидает неудачный брак. Родинка, находящаяся на запястье , означает искренность и изобретательность. У обладателя этой родинки очень развито воображение.

, означает искренность и изобретательность. У обладателя этой родинки очень развито воображение. Расположенная родинка на кисти руки указывает на энергичного и трудолюбивого человека, который в дальнейшем становится богатым.

указывает на энергичного и трудолюбивого человека, который в дальнейшем становится богатым. Обладатели родинок на пальцах рук часто бывают предрасположены к воровству и бедности.

часто бывают предрасположены к воровству и бедности. Человека, который имеет родинку на спине выше лопаток, ожидает тяжелая, но удачная борьба. Если родинка находится ниже лопаток, то человека ждут трудности и разочарования.

выше лопаток, ожидает тяжелая, но удачная борьба. Если родинка находится ниже лопаток, то человека ждут трудности и разочарования. Лень и бедность ожидает человека с родинкой на ягодице .

. Находящаяся на грудной клетке родинка часто говорит о человеке, у которого вздорный характер. Обычно такие родинки указывают на влюбчивую и неуправляемую личность.

родинка часто говорит о человеке, у которого вздорный характер. Обычно такие родинки указывают на влюбчивую и неуправляемую личность. Родинка на правой груди говорит о сильном влечении к алкоголю и любовным интригам. Также она предостерегает от лицемерных друзей. Если есть родинка на левой груди , это означает благоразумие и трудолюбие, а также успех в жизни и многодетность.

говорит о сильном влечении к алкоголю и любовным интригам. Также она предостерегает от лицемерных друзей. Если есть родинка , это означает благоразумие и трудолюбие, а также успех в жизни и многодетность. Родинка, находящаяся на соске у женщины, предвещает рождение ребенка, который станет очень известным. Родинка у мужчины предсказывает сильную тягу к женщинам.

у женщины, предвещает рождение ребенка, который станет очень известным. Родинка у мужчины предсказывает сильную тягу к женщинам. Родинка, находящаяся на любом боку , говорит о легкой жизни и излишествах, а также указывает на малодушие.

, говорит о легкой жизни и излишествах, а также указывает на малодушие. Родинка, расположенная на пояснице , говорит о трудолюбии, благодаря которому человека ждет успешная жизнь. Кроме того, родинка указывает на верного и преданного человека.

, говорит о трудолюбии, благодаря которому человека ждет успешная жизнь. Кроме того, родинка указывает на верного и преданного человека. Пупок с родинкой для женщины предвещает удачный брак и многодетность. У мужчины родинка на пупке говорит о благополучии и рождении сына, который станет известным человеком.

с родинкой для женщины предвещает удачный брак и многодетность. У мужчины родинка на пупке говорит о благополучии и рождении сына, который станет известным человеком. Если родинка на животе расположена выше пупка, то это может означать нездоровый ум, а также возможное обогащение. Если родинка находится ниже пупка, это может означать невыполнение своих обязанностей.

расположена выше пупка, то это может означать нездоровый ум, а также возможное обогащение. Если родинка находится ниже пупка, это может означать невыполнение своих обязанностей. Наличие родинки на половых органах говорит о честных и благородных поступках. Человек с такой родинкой обладает хорошими манерами и будет счастлив в семье. Женщине родинка пророчит рождение ребенка, который станет гением.

говорит о честных и благородных поступках. Человек с такой родинкой обладает хорошими манерами и будет счастлив в семье. Женщине родинка пророчит рождение ребенка, который станет гением. Родинка, находящаяся с правой стороны паха , подсказывает о том, что обладатель родинки будет богат, но нездоров. С левой стороны — бедность и здоровье.

, подсказывает о том, что обладатель родинки будет богат, но нездоров. — бедность и здоровье. Правое бедро с родинкой указывает на смелость и влюбчивость. Родинка на левом бедре обещает большой труд и отсутствие интереса к любви.

с родинкой указывает на смелость и влюбчивость. Родинка обещает большой труд и отсутствие интереса к любви. Человек, имеющий родинку на правом колене — добродушный и честный, также родинка предсказывает много друзей и успех в любви. Родинка на левом колене означает страстный и вспыльчивый характер, отсутствие желания много работать.

— добродушный и честный, также родинка предсказывает много друзей и успех в любви. Родинка означает страстный и вспыльчивый характер, отсутствие желания много работать. Обладатель родинки на любой ноге — беспечный человек. Его действия могут привести к большим трудностям.

— беспечный человек. Его действия могут привести к большим трудностям. Находящаяся на лодыжке родинка женщине обещает смелость, а мужчине — женственность.

родинка женщине обещает смелость, а мужчине — женственность. Если родинка расположена на ступне — это признак меланхолии и пассивности, а также она предвещает болезнь, печаль и несчастье.

— это признак меланхолии и пассивности, а также она предвещает болезнь, печаль и несчастье. Обладатель родинки на пятке имеет большую энергию, но нрав у него — злой и недоброжелательный.

имеет большую энергию, но нрав у него — злой и недоброжелательный. Наличие родинки на любом из пальцев ноги предвещает богатый брак, в котором не будет счастья.

Текст: Flytothesky.ru

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