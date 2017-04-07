Наверняка вы слышали о том, что рыжеволосые люди являются символами Ирландии и Шотландии. Американский фотограф Брайан Доулинг создал удивительный проект «Рыжая красота», куда вошло более 130 фотографий рыжеволосых девушек из 20 разных стран мира.

А вы знаете, что рыжий цвет волос самый редкий в мире? Им обладает всего 2% людей. В это сложно поверить, но этот огненный цвет воздействует на терпимость человека к боли, солнечному свету и влияет на процесс седины.

Очень часто рыжекудрые люди комплексуют из-за своей отличительной особенности. Именно поэтому Брайан начал работать над своим проектом, чтобы сломать стереотипы о некрасивости рыжеволосых и показать их удивительность. Его масштабный проект превратился в художественный альбом, который вышел ко Дню святого Патрика.

Алина из Киева, Украина





Мадлен из штата Вашингтон, США





Кирсти из Шотландии





Крис из Штутгарта, Германия





Алиша из Одессы, Украина





Грасия из Ирландии





Элиас из Белфаста, Северная Ирландия





Руби из Англии





Дарья из Санкт-Петербурга, Россия





Элли из Лондона, Великобритания





Кирсти из Шотландии





Наташа из Лондона





Мария из Санкт-Петербурга, Россия





Кармен из Нидерландов





Мария из Москвы, Россия





Текст: Flytothesky.ru