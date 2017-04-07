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Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

08.04.2017 19:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наверняка вы слышали о том, что рыжеволосые люди являются символами Ирландии и Шотландии. Американский фотограф Брайан Доулинг создал удивительный проект «Рыжая красота», куда вошло более 130 фотографий рыжеволосых девушек из 20 разных стран мира.

А вы знаете, что рыжий цвет волос самый редкий в мире? Им обладает всего 2% людей. В это сложно поверить, но этот огненный цвет воздействует на терпимость человека к боли, солнечному свету и влияет на процесс седины.

Очень часто рыжекудрые люди комплексуют из-за своей отличительной особенности. Именно поэтому Брайан начал работать над своим проектом, чтобы сломать стереотипы о некрасивости рыжеволосых и показать их удивительность. Его масштабный проект превратился в художественный альбом, который вышел ко Дню святого Патрика.Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Алина из Киева, Украина

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Мадлен из штата Вашингтон, США

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Кирсти из Шотландии

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Крис из Штутгарта, Германия

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Алиша из Одессы, Украина

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Грасия из Ирландии

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Элиас из Белфаста, Северная Ирландия

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Руби из Англии

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Дарья из Санкт-Петербурга, Россия

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Элли из Лондона, Великобритания

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Кирсти из Шотландии

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Наташа из Лондона

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Мария из Санкт-Петербурга, Россия

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Кармен из Нидерландов

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Мария из Москвы, Россия

Фотограф путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть невероятную красоту рыжих волос

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Наверняка вы слышали о том, что рыжеволосые люди являются символами Ирландии и Шотландии. Американский фотограф Брайан Доулинг создал удивительный проект...

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