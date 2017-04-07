Очень многие факты мы часто принимаем на веру, не подвергая их сколько-нибудь внимательной критике. Однако под пристальным научным взглядом некоторые суждения, кажущиеся довольно естественными, оказываются просто-напросто заблуждениями.

1. Эволюция подразумевает постоянное усовершенствование





Хотя сложно спорить с фактом, что естественный отбор отсеивает вредные гены из генофонда, существует довольно много случаев, когда в ходе эволюции выживает несовершенный организм. К примеру, грибы, акулы, раки и мхи – все они по сути оставались неизменными в течение длительного периода времени. Эти организмы смогли приспособиться к окружающей среде, не приобретая никаких улучшений. Другие же формы жизни на нашей планете, наоборот, сильно изменились, но не со всеми это произошло в лучшую сторону.

2. Человеческое тело лопнет в открытом космосе





Этот миф является плодом воображения режиссеров научно-фантастических фильмов, стремящихся добавить драматичности в сюжет. На самом деле человек может выжить в течение 15-30 секунд в космическом вакууме до тех пор, пока не сделает свой последний выдох. Приблизительно через 15 секунд недостаток кислорода приведет к потере сознания и далее – к смерти от удушья.

3. Полярная звезда – самая яркая в ночном небе северного полушария





На самом деле звезда Сириус, обладая магнитудой 1,47, превосходит по яркости Полярную звезду, чей показатель – 1,97 (чем меньше число, тем ярче небесное тело). Конечно, важность Полярной звезды от этого не уменьшается – по ее положению на небе люди всех времен отмечали северное направление. И все же, это светило можно назвать «самым ярким», только не на всем небе, а лишь в созвездии Малой Медведицы. Интересно, что Полярная звезда является единственной относительно стабильной в своем расположении, тогда как остальные звезды со временем демонстрируют непрерывный медленный дрейф по отношению к земной оси.

4. Упавшая на пол еда может быть съедена без риска заполучить порцию микробов, если успеть подобрать ее в течение 5 секунд





Для большинства здравомыслящих людей одно прочтение «Правила пяти секунд» должно вызвать смех или даже некоторое возмущение. Имеющиеся на полу или земле микробы немедленно оказываются на всем, что было уронено. Однако, было бы некорректно заявлять, что употребление с пищей бактерий – непременно негативное для организма действие, поскольку микробы и грязь способны помочь иммунной системе становиться сильнее. Некоторые более приземленные люди предпочитают в данном случае следовать правилу «Настолько ли это вкусно?»: если упавшая пища действительно аппетитна и приятна на вкус, возможно, ее таки стоит съесть во что бы то ни стало.

5. У Луны есть темная сторона





Любая часть лунной поверхности освещается солнцем вопреки заблуждению о наличии некой вечно темной стороны этого небесного тела. Природа такого мифа связана с тем, что определенная часть Луны с Земли никогда не видна, поскольку гравитационное притяжение естественного спутника к нашей планете крайне велико и не дает Луне «отвернуться». Явление, называемое «трение приливов», заставляет Луну синхронизировать свое вращение, направляя по отношению к Земле всегда лишь одно полушарие.

6. Клетки мозга не восстанавливаются





Распространенное мнение, которого придерживались представители научного сообщества на протяжении очень долгого времени, гласило, что нервные клетки не обладают способностью регенерации. Однако в 1998 году ученые из Швеции и США (Калифорния) обнаружили, что это вовсе не так. Проведенное ими исследование показало, что мозговые центры, ответственные за обучение и память, могут создавать новые клетки, давая надежду на возможность лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

7. Монетка, сброшенная с высотного здания, может убить проходящего внизу человека





Этот миф настолько популярен, что даже стал неким кинематографическим клише. Идея в том, что если уронить небольшую монетку с верхних этажей небоскреба, она успеет набрать достаточную скорость, чтобы убить человека, угодив ему в голову. Однако аэродинамика, развиваемая монетой, все же недостаточна для того, чтобы сделать ее опасным для жизни предметом. Что случилось бы, упади монета на самом деле с большой высоты? Возможно, неудачливый человек, попавший в траекторию ее полета, получил бы удар, подобный болезненному укусу пчелы. Досадно, но не смертельно.

8. При вхождении в атмосферу метеоры нагреваются от трения





Когда метеор входит в атмосферу Земли, становясь метеоритом, скорость сжатия воздуха перед ним на самом деле заставляет его нагреваться. В результате генерируется тепло, достаточно интенсивное, чтобы как следует нагреть падающий камень. Таким образом мы можем наблюдать яркий свет, сопровождающий появление метеорита. И тем не менее, ударяясь о поверхность, «небесный подарок» всегда оказывается прохладным, а не раскаленным, как часто себе представляют люди. Бывает, что метеориты приземляются и вовсе покрытыми инеем. Космическое путешествие замораживает их настолько сильно, что жара при входе в атмосферу попросту не хватает, чтобы полностью отогреть холодные камни.

9. Молния никогда не ударяет то же место дважды





Увидев в следующий раз удар молнии и решив рассмотреть следующий получше с «безопасного» места ее прошлого попадания, вспомните этот пункт! Молния бьет в одно место дважды, и даже очень часто. Очевидно, что ее привлекают определенные объекты, такие, как деревья и высокие здания. На просторном поле наиболее возвышающийся предмет наверняка будет поражен несколько раз, пока молния не отдалится от этой зоны на достаточное расстояние, влекомая новой целью. Небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг удостаивается по 25 молний за год.

10. В космосе отсутствует гравитация





На самом деле гравитация в космосе есть, причем очень сильная. Причина, по которой космонавты кажутся невесомыми, кроется в их нахождении на орбите Земли. Фактически они падают на Землю, но двигаются при этом в боковом направлении таким образом делая итоговое приземление невозможным. Сила притяжения существует почти во всех областях космоса. Когда ракета достигает высоты орбиты (около 400 км над Землей), гравитация уменьшается лишь на 10%.



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