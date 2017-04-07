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Сможете ли вы быстро отыскать спрятанные буквы «Y»
08.04.2017 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву, являются настоящими гениями! Лично мы в редакции
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Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву,...
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