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Сможете ли вы быстро отыскать спрятанные буквы «Y»

08.04.2017 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву, являются настоящими гениями! Лично мы в редакции Flytothesky.ru смогли справиться с заданием за 2 минуты. А какой результат получился у вас?Сможете ли вы быстро отыскать спрятанные буквы «Y»

 
 
 
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Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву,...

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