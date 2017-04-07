Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву, являются настоящими гениями! Лично мы в редакции Flytothesky.ru смогли справиться с заданием за 2 минуты. А какой результат получился у вас?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сможете ли вы быстро отыскать спрятанные буквы «Y» Условие: В этой головоломке на внимательность вам нужно отыскать все 5 спрятанных букв «Y». А те из вас, у кого получится обнаружить шестую бонусную букву,...