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Как Грузия: что сделать, чтобы туристов было больше, чем жителей
09.04.2017 11:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Spuntik. Грузия с известным грузинским гостеприимством является, пожалуй, лидером на рынке туруслуг. Посещая туристическую выставку "Отдых-2017" эксперты сферы из Грузии поделились со Sputnik своим видением причин успеха и дали советы белорусским коллегам.
Духовные маршруты Беларуси
В прошлом году департамент туризма Грузии проводил рекламную компанию, и спрос на это направление среди белорусов вырос. Рекламировать Беларусь как направление туризма — первостепенная задача белорусов.
"Правительство Грузии решило не вмешиваться напрямую в деятельность туркомпаний", — заметила ведущий специалист отдела PR и рекламы департамента по туризму Грузии Нона Маркарян.
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперты из Грузии рассказали в пресс-центре Sputnik в чем секрет туристической привлекательности их страны
"Беларусь — страна со множеством достопримечательностей, со своими святынями, монастырями вы вполне можете рекламировать духовные туры. К тому же, у вас хорошие санатории, которые также можно рекламировать", — уверен экс-мэр Батуми и генеральный менеджер Ajara tour Иракли Таварткиладзе.
Чтобы таможня улыбнулась
"Нужно сделать так, чтобы даже на таможне туриста встречали с улыбкой, а форма его одежды была такой, чтобы турист не пугался", — уверен заместитель председателя департамента туризма и курортов Аджарии Джаба Беридзе.
Он уверен, что туристическая привлекательность государства в деталях, и потому даже на такие на первый взгляд мелочи нужно обращать внимание.
© Sputnik Грузия
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Не только для европейцев
"Не обязательно формировать рынок исходя из потребностей только европейцев. Батуми как туристическое направление, например, популярно в Израиле. Нельзя отмести и игральный бизнес. Сейчас планируем привлечь и Китай с его туристами — думаю, на те же направления — Китай, Израиль, Турция — может обратить внимание и Беларусь. Туристы из этих стран смогут заполнить пятизвездочные отели", — считает Иракли Таварткиладзе.
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Он также считает, что лишь пятизвездочных отелей недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности туриста. Но рынок самостоятельно должен урегулировать, какое направление должно развиваться в отельном бизнесе.
Он также рекомендует рекламировать Беларусь как страну, интересную для молодежи — здесь развита городская культура. А если поработать над развитием торговых центров и ценовой политикой, можно совмещать это с шоп-турами. Впрочем, Иракли признал, что до страны, известной среди шопоголиков, Беларуси еще далеко.
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Шесть миллионов туристов в прошлом году приняла Грузия – и это при том, что население страны меньше четырех миллионов. Эксперты туристической области этой страны...
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