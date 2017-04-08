МИНСК, 7 апр — Spuntik. Грузия с известным грузинским гостеприимством является, пожалуй, лидером на рынке туруслуг. Посещая туристическую выставку "Отдых-2017" эксперты сферы из Грузии поделились со Sputnik своим видением причин успеха и дали советы белорусским коллегам.

Духовные маршруты Беларуси

В прошлом году департамент туризма Грузии проводил рекламную компанию, и спрос на это направление среди белорусов вырос. Рекламировать Беларусь как направление туризма — первостепенная задача белорусов.

"Правительство Грузии решило не вмешиваться напрямую в деятельность туркомпаний", — заметила ведущий специалист отдела PR и рекламы департамента по туризму Грузии Нона Маркарян.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты из Грузии рассказали в пресс-центре Sputnik в чем секрет туристической привлекательности их страны

"Беларусь — страна со множеством достопримечательностей, со своими святынями, монастырями вы вполне можете рекламировать духовные туры. К тому же, у вас хорошие санатории, которые также можно рекламировать", — уверен экс-мэр Батуми и генеральный менеджер Ajara tour Иракли Таварткиладзе.

Чтобы таможня улыбнулась

"Нужно сделать так, чтобы даже на таможне туриста встречали с улыбкой, а форма его одежды была такой, чтобы турист не пугался", — уверен заместитель председателя департамента туризма и курортов Аджарии Джаба Беридзе.

Он уверен, что туристическая привлекательность государства в деталях, и потому даже на такие на первый взгляд мелочи нужно обращать внимание.



© Sputnik Грузия Оригинальные игрушки в национальном стиле от грузинских мастеров

Не только для европейцев

"Не обязательно формировать рынок исходя из потребностей только европейцев. Батуми как туристическое направление, например, популярно в Израиле. Нельзя отмести и игральный бизнес. Сейчас планируем привлечь и Китай с его туристами — думаю, на те же направления — Китай, Израиль, Турция — может обратить внимание и Беларусь. Туристы из этих стран смогут заполнить пятизвездочные отели", — считает Иракли Таварткиладзе.



© Flickr / Gytis Liutkus Сванские башни - в горах Грузии

Он также считает, что лишь пятизвездочных отелей недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности туриста. Но рынок самостоятельно должен урегулировать, какое направление должно развиваться в отельном бизнесе.

Он также рекомендует рекламировать Беларусь как страну, интересную для молодежи — здесь развита городская культура. А если поработать над развитием торговых центров и ценовой политикой, можно совмещать это с шоп-турами. Впрочем, Иракли признал, что до страны, известной среди шопоголиков, Беларуси еще далеко.