Развод — тяжелое событие для всех членов семьи. Многочисленные заблуждения относительно этого непростого процесса только усугубляют ситуацию. Даже если у вас с супругом все хорошо, будет полезно разобраться, какие стереотипы о расставании двух партнеров, находящихся в браке, приводят в замешательство не одно поколение людей. Выкиньте из головы представленные ниже мифы и поймите, что не все так страшно, как казалось раньше.





1. Развод — это всегда ужасно.

Если супруги никак не могут поладить друг с другом и расстаются врагами, то это полностью их вина. Да, расставание — это больно. Но далеко не всегда. Оглянитесь вокруг: много ли в вашем окружении разведенных пар, которые дошли в своем противостоянии до суда? Статистика говорит о том, что в большинстве случаев люди идут на взаимные уступки и принимают решения, оптимальные для обеих сторон.

2. Развод — это поражение.

Совместная жизнь измеряется не количеством лет, прожитых вместе, а качеством отношений. Насколько счастливы были муж и жена, настолько удачным можно считать их брак, даже если ему пришел конец. Вы изменились, и просто пришло время расстаться. Развод — это не поражение, несмотря на вашу веру в то, что этот брак будет длиться всю жизнь.

3. Развод — это трагедия для ребенка.

Несомненно, детям очень непросто, когда самые любимые люди на свете решают жить порознь. Но ребенку станет значительно лучше, когда оба родителя будут счастливы. Первое время детям действительно тяжело осознать то, то произошло. Однако только в 15% случаев развод родителей влечет за собой крайне негативные последствия для ребенка, но в такой ситуации причины стоит отыскивать гораздо глубже (например, в плохом воспитании).

4. Если супруг несчастлив в браке, то развода не избежать.

Отношения никогда не идут ровно, они полны падений и взлетов. Оказавшись в ситуации, когда обстановка в семье накалилась до предела, партнеры начинают полагать, что развод — единственный выход. Не стоит торопиться, ведь обрубить существовавшую годами связь гораздо проще, чем найти общий язык с супругом и спокойно решить проблемы, в том числе с помощью психолога, специализирующегося на семейных вопросах.

5. Вероятность развестись во втором браке гораздо выше, чем в первом.

Не гораздо выше, а совсем немного, всего на 3%.

6. Совместное проживание до свадьбы влияет на развод.

Часто можно встретить мнение, что если партнеры проживали вместе до заключения брака, то вероятность развода ниже, чем у других пар. В данном случае важную роль играет не факт совместного проживания, а возраст супругов, к которому они пришли рука об руку. Ни для кого не секрет, что чаще разводятся молодые пары.

7. Основная причина расторжения брака — измена.

Всего пятая часть всех разводов вызвана изменами. Супруги прощают друг другу неверность и реанимируют без пяти минут развалившиеся отношения. Простить предательство — непросто, но вполне возможно.

8. От развода можно изначально застраховаться.

Люди — не роботы, они имеют чувства и испытывают эмоции, поэтому контролировать действия партнера невозможно. Нет смысла пытаться защитить брак от развода при зарождении новой ячейки общества, когда все безоблачно и легко. Просто любите и не думайте ни о чем.

Текст: Flytothesky.ru