Как хорошо, что сейчас у каждого человека есть возможность записать происходящее на камеру. В интернете ежедневно публикуются миллионы видеороликов. Большинство из них не представляет никакого интереса для широкой аудитории. Но есть и такие, которые можно назвать настоящими находками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невероятные случаи, снятые на камеру Как хорошо, что сейчас у каждого человека есть возможность записать происходящее на камеру. В интернете ежедневно публикуются миллионы видеороликов. Большинство...