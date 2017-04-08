|
Невероятные случаи, снятые на камеру
09.04.2017 13:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как хорошо, что сейчас у каждого человека есть возможность записать происходящее на камеру. В интернете ежедневно публикуются миллионы видеороликов. Большинство из них не представляет никакого интереса для широкой аудитории. Но есть и такие, которые можно назвать настоящими находками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как хорошо, что сейчас у каждого человека есть возможность записать происходящее на камеру. В интернете ежедневно публикуются миллионы видеороликов. Большинство...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии