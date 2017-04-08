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Что посмотреть в Ирландии

09.04.2017 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ирландию можно назвать музеем под открытым небом, настолько много в ней исторических памятников. Посетить их все просто невозможно: для этого понадобится не одна неделя. Если ваше время ограничено, и вы сомневаетесь, куда отправиться в первую очередь, выбирайте то, что вызывает у вас наибольший интерес.

Что посмотреть в Ирландии

Любителям археологии

Графство Мит, холм Тара.

Что посмотреть в Ирландии

Это целый археологический комплекс, который расположен недалеко от реки Бойнит между городами Наван и Даншауглин. Когда-то здесь была резиденция Верховного короля Ирландии. На холме, с которого открывается красивый вид на все графство, находится камень Судьбы. Легенда гласит, что если к нему прикоснется будущий король, то камень издаст пронзительный звук, который разнесется по всей округе.

Графство Мейо, поля Сейде.

Что посмотреть в Ирландии

Сейде – самые древние полевые системы в мире. Они относятся к эпохе неолита (5000 г. до нашей эры). Их название буквально означает «земли на плоской вершине холма».

Древние поселения земледельцев были открыты в 1930-х годах простым школьным учителем, который резал дерн в болотах. Дома и гробницы были скрыты под болотами тысячи лет. Чтобы разгадать истинное значение полей, понадобилось целых 40 лет.

Любителям природы

Графство Оффали.

Что посмотреть в Ирландии

В Оффали есть все для любителей активного отдыха. Западной границей графства является река Шеннон, и всю территорию округа пересекает Гранд-канал. Самая известная достопримечательность Оффали — монастырь Клонмакнойс, основанный 1500 лет назад. Он был центром религии, образования и торговли, а позже стал местом упокоения последнего Верховного короля Ирландии.

Графство Килкенни.

Что посмотреть в Ирландии

Главной достопримечательностью графства является замок, построенный в 1191 году. Долгое время он принадлежал семье Батлер, которая, в конце концов, продала внутреннее содержимое замка и переехала в Лондон. В 1967 году стены замка были куплены Управлением по общественным работам всего за 50 фунтов. Сейчас замок отреставрирован, и в нем хранится часть коллекции Национальной художественной галереи. Замок весьма популярен среди туристов, потому что находится в живописном месте на берегу реки Нор и окружен красивыми садами и лужайками. Внутрь можно попасть только с экскурсией (билет стоит 5,3 евро).

Любителям острых ощущений

Замок «Бларни» в графстве Корк.

Что посмотреть в Ирландии

В средневековой крепости на реке Мартин находится знаменитый «камень лести». Легенда гласит, что тот, кто поцелует этот камень, станет мастером ораторского искусства. Сложность в том, что добраться до камня очень трудно. Нужны акробатические способности и поддержка, как минимум, одного человека.

«Скеллиг Майкл» в графстве Керри.

Что посмотреть в Ирландии

«Камень Майкла» — скалистый остров в океане. На протяжении 600 лет здесь жили монахи. Хижины («ульи») расположены прямо среди опасных скал. Добраться сюда можно только на лодке, но это не останавливает путешественников, так как монастырь очень хорошо сохранился и прекрасно иллюстрирует спартанский образ жизни христианских монахов.

Любителям техники

Графство Офалли, Замок «Birr».

Что посмотреть в Ирландии

Эта частная резиденция до сегодняшнего дня принадлежит семье Парсонов, которая переехала сюда из Великобритании еще в 1620 году. Так как в замке живут люди, то внутрь зайти никто не может, но на территории есть музей, который открыт для посетителей. Парсоны всегда интересовались разными техническими изобретениями. В музее полно разных механических приборов, есть паросиловой двигатель и телескоп «Leviathon», который долгие годы считался крупнейшим в мире.

Если вы любитель замков, будьте уверены, что в каждом ирландском графстве найдется свой замок. Но не ожидайте увидеть в них королевскую роскошь, которая бывает во дворцах. В отличие от других стран, ирландские замки не являлись лишь резиденциями аристократов: в первую очередь они предназначались для защиты от врага. Укрепленные стены и башни, небольшие комнаты, мало окон и максимально затрудненный подход – главные характерные черты замков в Ирландии.Что посмотреть в Ирландии

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ирландию можно назвать музеем под открытым небом, настолько много в ней исторических памятников. Посетить их все просто невозможно: для этого понадобится не одна...

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