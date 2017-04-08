В этих сундуках спрятаны сокровища. Но не все так просто, ведь большинство из них — пустые. Запаситесь терпением, слушайте свой внутренний голос и отправляйтесь на поиски несметных богатств! Только у 1% людей получается отыскать все 10 спрятанных сундуков.

А сколько сундуков с золотом вам удастся найти? Проверьте свою интуицию!