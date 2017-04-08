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В каком из трех сундуков спрятано сокровище? Проверьте свою интуицию!
09.04.2017 14:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
В этих сундуках спрятаны сокровища. Но не все так просто, ведь большинство из них — пустые. Запаситесь терпением, слушайте свой внутренний голос и отправляйтесь на поиски несметных богатств! Только у 1% людей получается отыскать все 10 спрятанных сундуков.
А сколько сундуков с золотом вам удастся найти? Проверьте свою интуицию!
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В этих сундуках спрятаны сокровища. Но не все так просто, ведь большинство из них — пустые. Запаситесь терпением, слушайте свой внутренний голос и отправляйтесь...
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