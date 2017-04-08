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Как люди стареют в космосе
09.04.2017 17:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Космонавты вроде тех, что находятся на МКС (Международная Космическая Станция), движутся по орбите очень быстро. Процесс их старения происходит чуть медленней, нежели у остальных людей. Благодаря физическому эффекту, известному как «
Однако перед тем, как преисполненные жаждой вечной молодости читатели бросятся бронировать билет в космос, необходимо сделать небольшое уточнение: космонавтами не был открыт пресловутый «фонтан молодости». В буквальном смысле выбраться за пределы времени для человека, увы, пока невозможно. На деле возрастной выигрыш, который дарит пребывание вне Земли, равен всего 0,007 секунды,
Стоит заметить, что тема вечной молодости – не главный объект обсуждения исследователей, изучающих старение человеческого тела в космосе. Но, будучи заинтересованными в поиске сокровенного источника бессмертия, важно в первую очередь понять сам процесс старения, а именно возрастные изменения, которые претерпевает организм на Земле.
С приходом определенного возраста многие системы органов теряют былой тонус и работоспособность. Как правило, со временем кости становятся более хрупкими, кровеносные сосуды изнашиваются, мышцы постепенно атрофируются, в суставах уменьшается подвижность, начинает привередничать пищеварительная система, мочевой пузырь пугает своей непредсказуемостью, зубы лишаются прежней прочности, падает зрение, кожа теряет эластичность и так далее.
А вот в космосе в отношении всех признаков старения наблюдаются свои особенности. В то время, как большинству людей для того, чтобы почувствовать признаки старости, необходимы десятилетия, космонавты, базирующиеся на орбитальной станции, некоторые из них ощущают в формате ускоренной перемотки. Многие из приобретенных таким образом свойств оказываются обратимыми сразу по возвращении на родную планету, однако кое-что может остаться и навсегда.
Фото: Nasa
Интенсивные изменения тела провоцируются отсутствием гравитации в среде обитания космонавтов. Для систем организма человека роль силы притяжения оказывается крайне важной. Например, если рассматривать мышцы: у пожилых людей они теряют прежнюю подвижность и гибкость, отдельные волокна атрофируются, объем мускулов значительно уменьшается. Мускулатура человека в космосе ведет себя похожим образом по причине того, что в ее использовании пропадает всякая необходимость. Именно поэтому на орбитальных станциях предусмотрены специальные тренажеры, призванные сгладить подобный эффект в случаях длительного пребывания в невесомости.
Аналогичные процессы происходят и в костях. В большинстве случаев после достижения определенного возраста костная масса у человека начинает постепенно снижаться, примерно на 1-2% в год. Но в космосе потеря массы идет в куда более быстром темпе: на 1-2% в месяц. Поскольку на скелет космонавта перестает приходиться нагрузка за поддержание веса тела, новая костная ткань перестает вырабатываться в прежней мере, тогда как одновременно с этим увеличивается поглощение старой костной ткани. К счастью, спустя некоторое время после возвращения на твердую землю столь решительные изменения прекращаются и костная система приходит в норму.
Таким образом, несмотря на экономию 0,007 секунды жизни, космонавты продолжают испытывать на себе признаки затяжного процесса старения. Ученые работают над исследованиями механизмов происходящего, попутно стремясь обнаружить способ его преодоления. Открытия в этой области способны не только улучшить условия космических полетов, снизив неблагоприятное влияние на организм человека, но и помочь сделать жизнь на Земле лучше.
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Космонавты вроде тех, что находятся на МКС (Международная Космическая Станция), движутся по орбите очень быстро. Процесс их старения происходит чуть...
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