Космонавты вроде тех, что находятся на МКС (Международная Космическая Станция), движутся по орбите ‎очень быстро. Процесс их старения происходит чуть медленней, нежели у ‎остальных людей. Благодаря физическому эффекту, известному как « замедление времени », ‎вернувшийся из шестимесячного пребывания на МКС человек оказывается на самую малость, но ‎моложе своих земных ровесников.





Однако перед тем, как преисполненные жаждой вечной молодости читатели бросятся ‎бронировать билет в космос, необходимо сделать небольшое уточнение: космонавтами не был ‎открыт пресловутый «фонтан молодости». В буквальном смысле выбраться за пределы ‎времени для человека, увы, пока невозможно. На деле возрастной выигрыш, который дарит ‎пребывание вне Земли, равен всего 0,007 секунды, согласно подсчетам ученых.‎

Стоит заметить, что тема вечной молодости – не главный объект обсуждения исследователей, ‎изучающих старение человеческого тела в космосе. Но, будучи заинтересованными в поиске ‎сокровенного источника бессмертия, важно в первую очередь понять сам процесс старения, а ‎именно возрастные изменения, которые претерпевает организм на Земле.

С приходом ‎определенного возраста многие системы органов теряют былой тонус и работоспособность. Как ‎правило, со временем кости становятся более хрупкими, кровеносные сосуды изнашиваются, ‎мышцы постепенно атрофируются, в суставах уменьшается подвижность, начинает ‎привередничать пищеварительная система, мочевой пузырь пугает своей непредсказуемостью, ‎зубы лишаются прежней прочности, падает зрение, кожа теряет эластичность и так далее.‎

А вот в космосе в отношении всех признаков старения наблюдаются свои особенности. В то ‎время, как большинству людей для того, чтобы почувствовать признаки старости, необходимы ‎десятилетия, космонавты, базирующиеся на орбитальной станции, некоторые из них ощущают в ‎формате ускоренной перемотки. Многие из приобретенных таким образом свойств оказываются ‎обратимыми сразу по возвращении на родную планету, однако кое-что может остаться и ‎навсегда.‎



Фото: Nasa

Интенсивные изменения тела провоцируются отсутствием гравитации в среде обитания ‎космонавтов. Для систем организма человека роль силы притяжения оказывается крайне ‎важной. Например, если рассматривать мышцы: у пожилых людей они теряют прежнюю ‎подвижность и гибкость, отдельные волокна атрофируются, объем мускулов значительно ‎уменьшается. Мускулатура человека в космосе ведет себя похожим образом по причине того, ‎что в ее использовании пропадает всякая необходимость. Именно поэтому на орбитальных ‎станциях предусмотрены специальные тренажеры, призванные сгладить подобный эффект в ‎случаях длительного пребывания в невесомости.‎

Аналогичные процессы происходят и в костях. В большинстве случаев после достижения ‎определенного возраста костная масса у человека начинает постепенно снижаться, примерно на ‎‎1-2% в год. Но в космосе потеря массы идет в куда более быстром темпе: на 1-2% в месяц. ‎Поскольку на скелет космонавта перестает приходиться нагрузка за поддержание веса тела, ‎новая костная ткань перестает вырабатываться в прежней мере, тогда как одновременно с этим ‎увеличивается поглощение старой костной ткани. К счастью, спустя некоторое время после ‎возвращения на твердую землю столь решительные изменения прекращаются и костная ‎система приходит в норму.‎

Таким образом, несмотря на экономию 0,007 секунды жизни, космонавты продолжают ‎испытывать на себе признаки затяжного процесса старения. Ученые работают над ‎исследованиями механизмов происходящего, попутно стремясь обнаружить способ его ‎преодоления. Открытия в этой области способны не только улучшить условия космических ‎полетов, снизив неблагоприятное влияние на организм человека, но и помочь сделать жизнь на ‎Земле лучше.‎

Текст: Flytothesky.ru