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Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену
09.04.2017 16:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Работа хирурга — одна из самых сложных в мире. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда ведется ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Это не только тяжело психологически, но и физически. В сети недавно
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Работа хирурга — одна из самых сложных в мире. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда ведется ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Это не только...
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