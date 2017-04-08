Работа хирурга — одна из самых сложных в мире. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда ведется ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Это не только тяжело психологически, но и физически. В сети недавно появилась фотография хирурга, который работал без перерыва 28 часов и успешно провел 5 сложных операций. Сон на работе — плохая привычка. Но, думаю, этот доктор заслужил вздремнуть пару-тройку часов. Низкий поклон настоящим профессионалам своего дела!













Текст: Flytothesky.ru