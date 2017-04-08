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Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену

09.04.2017 16:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Работа хирурга — одна из самых сложных в мире. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда ведется ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Это не только тяжело психологически, но и физически. В сети недавно появилась фотография хирурга, который работал без перерыва 28 часов и успешно провел 5 сложных операций. Сон на работе — плохая привычка. Но, думаю, этот доктор заслужил вздремнуть пару-тройку часов. Низкий поклон настоящим профессионалам своего дела!Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену

Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену

Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену

Фотография хирурга, который успешно отработал 28-часовую смену

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Работа хирурга — одна из самых сложных в мире. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда ведется ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Это не только...

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