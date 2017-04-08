Мы можем не нравиться окружающим по миллиону причин. Каждый человек имеет свое субъективное мнение, поэтому поводы для раздражения у всех людей носят индивидуальный характер.





Однако есть вещи, которые бесят всех. Выделить несколько причин, по которым, как правило, может раздражаться любой индивид, не составляет труда. Задумайтесь, если вам характерна как минимум четверть всех нижеперечисленных пунктов. А еще у вас обязательно получится все исправить, осталось лишь немного поменять свое поведение.

1. Вы слишком часто употребляете слово «я».

Некоторые люди употребляют данное местоимение в начале каждой реплики. Окружающим может показаться, что вы — эгоист и выскочка. А еще любите выставлять себя напоказ во всей красе. Научитесь по возможности не употреблять слово «я» очень часто, и тогда собеседники поймут, что вы относитесь к ним уважительно.

2. Вы перебиваете человека во время диалога.

Умение внимательно выслушать собеседника — редкое качество, свойственное немногим. Если во время разговора вы не только пропускаете мимо ушей то, что говорит другой человек, но и постоянно перебиваете, то данное поведение можно расценивать как неуважение к оппоненту и невоспитанность. Постарайтесь каждый раз выслушивать реплики собеседника до конца, а уж потом приводите свои доводы и давайте комментарии.

3. Вы не перезваниваете, если вовремя не приняли телефонный звонок, или не отвечаете на сообщения по электронной почте.

Элементарное правило этики — оперативно реагировать на входящие телефонные звонки и почту. Обратное поведение может быть расценено как неуважение к людям и незаинтересованность в общении с ними. Всегда находите хотя бы минуту, чтобы ответить человеку, позвонившему или написавшему вам. Даже если у вас в настоящее время совсем не будет возможности связаться, можно прислать короткое сообщение «позвоню позже» или «напишу, как освобожусь».

4. Вы любите приукрасить свои достижения.

Если ваши достижения велики, то хвастаться ими все равно не следует, поскольку и в таком случае такое поведение раздражает. А если ваши заслуги на самом деле приукрашены вами? Определенно, окружающие будут выходить из себя. Дело не в том, что нужно быть излишне скромным и показывать всем своим видом, что вы — ничем не примечательный персонаж. Чтобы не спровоцировать плохие эмоции у других людей, важно уметь рассказывать о своих достижениях честно и спокойным тоном, не искажая правду.

5. Вы общаетесь слишком тихим голосом.

Людям вряд ли понравится напрягаться каждый раз, когда вы ведете с ними беседу. Возможно, они не услышат и половины сказанных вами фраз, потеряв нить разговора. Когда речь внятная, вас с легкостью слышат и понимают собеседники, а это не раздражает.

6. Вы общаетесь очень громким голосом.

Повысив голос в ходе общения, вы не придадите своим словам большую значимость. Возможно, вы стараетесь таким образом быть более убедительным. Но собеседник расценивает это как невоспитанность и самовлюбленность.

7. Во время разговора вы никогда не смотрите визави в глаза.

Если вы привыкли отводить взгляд в сторону при разговоре с окружающими, не удивляйтесь, когда они решат, что вы обманываете. Но и не стоит во время диалога постоянно таращиться на собеседника. Попробуйте встречаться глазами в особо важные моменты разговора, а с лица оппонента не сводите взгляда на протяжении всей беседы.

8. Вы используете слишком много парфюмерии.

Запах духов должен чувствовать только их владелец и человек, вхожий в его интимное пространство. Некоторые люди поливаются парфюмерией и не понимают, какой дискомфорт доставляют окружающим. У всех разные пороги чувствительности к запахам и разные реакции на определенные ароматы. Отправляясь в публичное место, не переусердствуйте с запахом.

9. Вам свойственно высокомерие.

Не стоит демонстрировать свое превосходство над кем-либо, потому что это, по меньшей мере, неприятно. Важно помнить, что с людьми стоит общаться на равных, поскольку ваши недостатки тоже могут быть чьими-то достоинствами.

10. Вы обещаете, но не выполняете.

Не сдержав слово пару раз, еще можно выйти сухим из воды. А уж после очередного обещания окружающие перестанут относиться к вам серьезно и доверять. С вами перестанут говорить о личном, вряд ли будут реагировать на ваши просьбы. Обещая что-либо, прежде задумайтесь, не подведете ли вы другого человека и сможете ли сдержать слово. Лучше сразу сказать «нет», чем пообещать и не выполнить.

11. Вы издаете громкие звуки при приеме пищи.

На невоспитанного человека не хочется даже смотреть. Научитесь соблюдать этикет и не портить аппетит тем, кто сидит рядом. Если вы не можете контролировать данный процесс, постарайтесь не принимать пищу при посторонних.

12. Вы любите сплетничать.

Конечно, сплетни могут украсить скучный разговор, но приготовьтесь к тому, что даже при видимой заинтересованности собеседник вряд ли в дальнейшем будет доверять вам. Сплетников не любит никто. Обсуждая кого-либо, делитесь только проверенной информацией, но никогда не переходите к обсуждению личной жизни.

13. Вы систематически не исполняете обязанности по работе.

Помните, что от качества и скорости вашей деятельности в коллективе зависит работа и оплата труда других кадровых единиц. Вряд ли кто-то полюбит человека, который систематически уклоняется от выполнения обязанностей. Случается всякое, бывают и форс-мажоры, поэтому важно вовремя предупредить заинтересованных лиц о невозможности выполнения вами обязательств, объяснить причины случившегося и принести свои извинения, если такое произошло.

14. Вы жадничаете.

Человек, не любящий делиться, редко оказывается в почете у окружающих. Людям не очень приятно получать отказ на просьбу о какой-либо мелочи: дать сигарету, угостить конфетой, одолжить немного денег до аванса. Если вы ни за что не желаете выполнять подобные просьбы, научитесь обосновывать свой отказ уважительными причинами. А лучше всего научитесь не быть жадиной и не отвечать отказом хотя бы на всякие мелочи. Хорошее возвращается с лихвой.

15. Вы не запоминаете даты рождения близких и знакомых.

Людям важно, чтобы их персоне уделяли достаточно внимания. Если вы общаетесь с человеком довольно-таки тесно, постарайтесь обязательно помнить дату его рождения и поздравить хотя бы посредством звонка, смс или сообщения по электронной почте. Лучше всего, конечно, преподнести имениннику подарок, но и хорошие искренние слова сыграют в вашу пользу — люди это ценят.

16. Вы бестактны.

Разве может нравиться людям человек, который постоянно лезет с некорректными вопросами, особенно о личной жизни. Ни один собеседник не захочет продолжить общение, если вы заставляете его краснеть, лезете в душу и задаете неудобные вопросы. Никогда не напирайте на окружающих, не расспрашивайте о личном, а постарайтесь построить беседу таким образом, чтобы человек сам захотел рассказать о себе.

17. Вы неопрятны.

Скажете, что аккуратность — ваше личное дело? Возможно. Но практика показывает, что люди, находящиеся в коллективе в мятой или запятнанной одежде, с грязными волосами или беспорядком на рабочем столе, не симпатичны окружающим. Постарайтесь хотя бы создать видимость аккуратности. Начальство чаще всего отдает предпочтение сотрудникам, выглядящим опрятно и создающим вокруг себя чистое рабочее пространство.

18. Вы подходите к собеседнику слишком близко.

Многие люди очень не любят, когда собеседник стоит слишком близко и нарушает тем самым личное пространство. Вторгаясь в зону приватности при общении со знакомыми, можно доставить им массу неприятных хлопот: от невозможности сосредоточиться до отвращения к запаху изо рта. Старайтесь держать дистанцию и не вторгаться в личную зону, если вас об этом не просили.

19. Вы постоянно даете советы, даже если вас об этом не просят.

Любители всем и всегда дать ценный совет обычно воспринимаются негативно. Если вы не можете сдерживать в себе желание высказаться по поводу другого человека, задумайтесь о том, нужно ли ему это. Вокруг есть много людей с большим жизненным опытом и мудростью, которые могут дать гораздо более ценный совет, чем вы. Так что, старайтесь не консультировать окружающих, если с их стороны не поступало подобных просьб.

20. Вы успешны.

Многим не нравится, когда кто-то их в чем-то превзошел. Бороться с людской завистью нет никакого смысла, ее лечит только время.

Текст: Flytothesky.ru