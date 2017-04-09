Многие женщины нередко принимают решение вернуться к бывшему молодому человеку и возобновить с ним любовные отношения. Спустя некоторое время приходит понимание того, что все причины, по которым так хотелось восстановить прошлое, являются не более чем заблуждениями. Да, бывают исключения, когда былая любовь разгорелась с новой силой, а партнеры перешли на новую ступень отношений, проанализировав ошибки и разобравшись, почему не получилось тогда, пару лет назад. Чаще происходит совсем не так.





Какие же оправдания придумывает женщина, когда собирается вернуться к бывшему?

1. Все будет не так, как раньше.

Само собой, в этот раз все будет по-другому. Мир меняется, а мы меняемся вместе с ним. Но изменится ли все в лучшую сторону — это вопрос. Как показывает статистика, вернувшиеся к отношениям пары чаще заостряют свое внимание на отрицательных сторонах совместного прошлого и вспоминают былые обиды и ссоры, практически никогда не пытаясь что-либо изменить.

2. Мужчина стал другим.

Люди редко меняются. Для того, чтобы это произошло на самом деле, требуются колоссальные усилия, огромное желание, много времени и сил. Все это касается даже самых мелких недостатков и плохих привычек. Стоит задуматься, а способен ли ваш мужчина на такой поступок ради вас.

3. Бывший знает о вас все.

Это вовсе не повод вернуться к прошлым отношениям. Да, мужчина осведомлен, какие блюда вы предпочитаете и какие фильмы любите. Но ведь тот большой отрезок времени, который вы провели когда-то вместе, предполагает наличие таких знаний и с вашей, и с его стороны. Кстати, утверждение, что в отношениях должна иметь место некая тайна — не пустые слова.

4. Вряд ли можно найти кого-либо лучше, чем он.

Хорошо там, где нас нет. Поэтому часто возникает мысль, что, например, сосед по лестничной площадке одевается не так модно, как одевался бывший. А симпатичный коллега не имеет такого чувства юмора. Как же все-таки комфортно сидеть на одном месте, погрязнув в своих привычках. Если оглянуться по сторонам и хорошенько рассмотреть других мужчин, то станет понятно, что во многом они превосходят бывшего, просто вы этого раньше не замечали.

5. Пусть он и не очень хороший, но привычный.

Лучше выждать определенный судьбой срок. Пусть даже десяток лет. Но зато найти настоящую любовь на всю жизнь и быть счастливой с прекрасным человеком. Зачем возвращаться к тому, кто доставляет столько неудобств и приносит одни печали? Зачем тянуть на себе такую ношу и придерживаться принципа «плохой, но зато свой, привычный»?

6. Не хватает времени на поиски нового партнера.

Почему бы не обратиться, например, к сайтам знакомств? Статистика говорит о том, что на протяжении последних десятилетий рождается огромное количество брачных союзов между партнерами, познакомившимися в интернете.

Никто не говорит, что первое же свидание закончится предложением руки и сердца. Но вам вряд ли придется потратить много времени в неинтересной компании. Обязательно появятся знакомства с людьми, которых полезно послушать и с которыми в дальнейшем будет продолжаться какой-либо контакт, пусть и дружеский. А среди них обязательно найдется подходящий кандидат на роль любимого и любящего человека.

7. Сперва можно попробовать просто дружить.

Качественной дружбы между бывшими партнерами, как правило, не бывает. Отсутствие искренности в отношениях, излишних эмоций — все, что вас ждет с таким товарищем. Желание во что бы то ни стало подружиться с мужчиной из прошлого — это один из признаков психического отклонения.

8. Так получилось, что вы поцеловались. Или проснулись с ним наутро в одной постели.

Уникальной такая ситуация не является: половина разрушенных пар рано или поздно снова оказывается в одной кровати. Поэтому верить в реанимацию отношений и бросаться в них с головой — большая ошибка. Лучше не повторять в дальнейшем таких ситуаций и запретить самой себе превращать секс с этим человеком в систематическое действо. Такое поведение только отталкивает ваше счастливое будущее, которое, возможно, уже виднеется на горизонте.

9. Никто не идеален.

Да, идеальных людей не существует. Если оглянуться вокруг, то станет ясно, что в каждом человеке есть какой-то изъян. Но ведь счастливые партнеры вместе не потому, что совершенны, а благодаря своей совместимости. Они просто подходят друг другу, как две части одного целого. А вы с бывшим были как элементы разных пазлов — неподходящими.

10. Мужчина проявляет излишнюю активность, не оставляя вас в покое.

Он пишет, звонит, комментирует ваши фотографии в социальных сетях или даже иногда заходит в гости? И вы ошибочно начинаете думать, что он вас так отчаянно любит и желает во что бы то ни стало вернуть. К сожалению, обычно так проявляется не любовь, а желание проверить, побежит ли партнерша обратно при малейшем зове.

11. Вам кажется, что вы погорячились, а причина расставания была глупой.

Возможно, кто-то из вас действительно погорячился и раздул из мелочи гигантский пузырь, который разрушил отношения. Тогда действительно можно пересмотреть прошлое и, при большом совместном желании, постараться вернуть то, что было раньше между вами.

Чаще всего имеют место более серьезные обстоятельства, при появлении которых совместному будущему не бывать. Мужчина изменил вам? Это действительно серьезная причина, по которой стоит разойтись раз и навсегда.

Текст: Flytothesky.ru