Ваш роман развивается стремительно, прошло уже несколько недель или месяцев с начала отношений. И вот вы уже засматриваетесь на витрины свадебного салона и рассуждаете, кольцо из какого благородного металла будет украшать ваш безымянный палец. Кажется, что уже вот-вот наступит момент знакомства любимого мужчины с семьей и друзьями, о чем вы постепенно начинаете им намекать. А задумывались ли вы, что тот человек, с которым вы находитесь в отношениях, на самом деле не свободен? И был ли он одинок изначально, при вашем первом знакомстве?





К сожалению, случаи, когда мужчина выбирает себе отношения на стороне, нередки. Важно вовремя снять розовые очки и распознать обман. На помощь могут прийти сторонние наблюдатели: друзья, коллеги, родственники. Ведь в такой ситуации, как говорится, со стороны виднее. Чтобы вывести мужчину на чистую воду, достаточно знать 10 признаков обманщика.

1. Вам никогда не доводилось бывать у любимого мужчины дома.

Странно? Конечно! Но окрыленная любовью женщина может ни о чем не подозревать. А если партнер еще и утверждает, что у него маленькая квартира с плохим ремонтом, поэтому встречаться лучше в гостинице или офисе? Вполне вероятно, что вы поверите, да еще и подумаете, что таким образом он открыл душу и показал, что ваш комфорт ему небезразличен.

2. Звонки от любимого поступают в странное время.

Десятый раз подряд потенциальный жених звонит исключительно во время вечерней пробежки? Или в этот момент он обычно выгуливает собаку? На предложение приехать к нему в гости отвечает «давай, я к тебе»?

Если мужчина не одинок, а дома его всегда ждет любящая девушка или жена, он, чаще всего, будет очень занят по вечерам, но с удовольствием проведет с вами часы телефонных бесед в рабочее время или на прогулке. А еще есть любители звонить из ванной комнаты, говоря шепотом.

3. Он не дает номер своего домашнего телефона.

Да, в век современных технологий общение по домашнему телефону практически сошло на нет. Но все же поинтересуйтесь у мужчины, как до него можно дозвониться таким способом. Услышали в ответ «у меня нет домашнего телефона» или «я им не пользуюсь»?

4. В выходные дни он практически всегда занят.

Причин может существовать бесконечно много: частые командировки за пределы страны, близкие родственники, живущие в далеком населенном пункте, рыбалка или другие увлечения и хобби. А потом оказывается, что рыбу мужчина ловил последний раз в 10 лет с дедушкой на озере. Просто сейчас дома беременная жена и двое детей, с которыми нужно в парк сходить.

5. Когда вы вместе, он не отвечает на телефонные звонки.

Нажимая на кнопку сброса поступающего звонка, мужчина с придыханием говорит, что этот вечер вдвоем настолько прекрасен, что лучше не портить его разговорами с посторонними людьми. А еще на свиданиях он постоянно выключает звук мобильного или вовсе прячет его в самый глубокий карман.

6. Он ни с кем вас еще не познакомил.

Говорит, что сирота. А еще у него совсем нет друзей, только вы. Да и никто другой больше ему не нужен.

7. Если задуматься, то вам о нем мало что известно.

Все знания о нем поверхностны, а говорите вы только о чувствах. Еще он любит слушать о вашей жизни, а на вопросы о своей виртуозно переводит тему в другое русло или отшучивается.

8. Будущее — неприятная для него тема.

Он утверждает, что нет ничего лучше спонтанности и непредсказуемости. А еще говорит, что долгосрочные планы — это глупо, потому что нельзя предугадать, как будет на самом деле. Разговоры о совместном будущем огорчают или раздражают его.

9. Он отсутствует в социальных сетях.

Да, это не всегда информативный признак, потому что существует большое количество людей, которые далеки от виртуального мира и предпочитают реальное общение. Но в совокупности с другими вышеуказанными признаками такая модель поведения может насторожить. Возможно, вы даже не знаете его фамилию, потому что он ее не называет? Или на просьбу добавить вас в виртуальные друзья он говорит, что ни в каких социальных сетях не зарегистрирован?

10. Мужчина путается в ложных показаниях.

Вот он, наконец, пойман на вранье. Но вы любите отчаянно и слепо, поэтому стараетесь найти оправдания такому поведению. И, как ни странно, находите.

Текст: Flytothesky.ru

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