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Тест: Легко ли вас обмануть?
10.04.2017 06:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас запутать, чтобы выяснить, насколько вы легковерны. Мы приготовили для вас несколько вопросов и утверждений. Попробуйте найти в них подвох!
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Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас...
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