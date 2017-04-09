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Тест: Легко ли вас обмануть?

10.04.2017 06:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас запутать, чтобы выяснить, насколько вы легковерны. Мы приготовили для вас несколько вопросов и утверждений. Попробуйте найти в них подвох!Тест: Легко ли вас обмануть?

 
 
 
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Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас...

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