Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас запутать, чтобы выяснить, насколько вы легковерны. Мы приготовили для вас несколько вопросов и утверждений. Попробуйте найти в них подвох!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Легко ли вас обмануть? Как сказал однажды один небезызвестный человек: «Все лгут!». Отличить правду от очень правдоподобной лжи бывает не так уж и просто. Но мы попытаемся вас...