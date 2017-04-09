МИНСК, 10 апр — Sputnik. Велосипедное движение откроется с 28 апреля на сезонном международном пункте пропуска Рудавка (Польша) — Лесная (Беларусь), сообщили Sputnik в Управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Туристы смогут пересечь государственную границу не только водным путем, но и на велосипеде или пешком. К новому туристическому сезону в районе Августовского канала будет создано более 50 километров велосипедных маршрутов.

"Теперь у любителей активного образа жизни появится возможность проехать на велосипеде по живописным местам по обе стороны уникального гидротехнического сооружения, полюбоваться природными и историческими достопримечательностями", — рассказали в управлении.

Там также отметили, что сейчас идет работа по маркировке велосипедных дистанций. Специалисты установят указатели, знаки и карты-схемы маршрутов. Над созданием новых интересных мест для туристов трудятся многие организации и профессионалы.

Предварительная аттестация маршрутов состоялась 7 апреля, в ней приняли участие представители Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, Гродненского райисполкома, Гродненского лесничества, Свободной экономической зоны "Гродноинвест" и других учреждений. Комиссия изучила текущее состояние велосипедных маршрутов. Замечания и предложения будут оперативно исправлены, сообщили в управлении.

С 26 октября 2016 года иностранцы могут посещать туристско-рекреационный парк "Августовский канал" и прилегающие к нему территории без визы в паспорте. Путешествовать таким образом туристы могут индивидуально или в составе группы, но не более пяти суток. При себе иностранцу нужно иметь паспорт (или другой документ для въезда за границу) и специальный документ, который предоставляет право на посещение парка "Августовский канал". Его можно получить у туроператора.