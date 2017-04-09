Романтики и реалисты — две диаметрально противоположные категории людей.

Для реалистов в семейных отношениях важнее зрелость. Они считают, что любовь, проверенная годами, гораздо важнее страсти, которая ведет человека не в том направлении и толкает на глупые необдуманные поступки. Реалисты полностью отвергают саму мысль о том, что страсть может быть основанием для вступления в брачные отношения.





Романтики, наоборот, не видят настоящую любовь без страсти. Они постоянно ищут людей, к которым никогда не пропадет влечение, и верят, что такое возможно. Романтики приравнивают утрату сексуального желания и угасание любви.

К какой бы категории ни относился человек, рано или поздно становится понятно, что со временем сильные эмоции сходят на нет. На смену страсти и желанию приходят другие чувства: уважение, ответственность, постоянство. Но для сохранения гармонии в семейных отношениях этого крайне мало.

Даже если влечение, казалось бы, безвозвратно ушло, еще есть возможность все исправить.

1. Забудьте распространенный миф о том, что вы — половинки одного целого.

Поначалу в отношениях все совсем не так, как спустя много лет: хочется произвести впечатление на возлюбленного, каждый телефонный звонок воспринимается как великое событие. А еще есть ощущение неизвестности: никто из вас не знает, как будет дальше. Именно это незнание будущего подогревает отношения и зажигает в них искру.

Со временем совершается главная ошибка: партнеры слишком сильно сближаются, не оставляя какой-либо недосказанности. В итоге становится скучно, ведь внутренний мир близкого человека уже не является загадкой, которую хочется разгадать.

Все, что вы можете сделать в данной ситуации — это научиться гармонично сочетать личное пространство каждого члена семьи и взаимное доверие. Развивайтесь отдельно друг от друга, и тогда вам станет снова интересно вместе.

2. Посмотрите на семью другими глазами.

Вступая в начальную фазу отношений, люди стараются узнать друг о друге как можно больше. Со временем начинает казаться, что неизвестных фактов о партнере совсем не осталось. Это заблуждение, которое человек принимает, потому что боится признать, что очень хочется перемен и непредсказуемости.

Посмотрите на вас обоих под другим углом. Загоняя любимого человека в шаблонные рамки, вы сами превращаете отношения в сосуществование без страсти. Задумайтесь, насколько хрупка ваша связь на самом деле. Отношения не могут быть предсказуемыми и стабильными.

Можно попытаться взглянуть на мужа или жену так, как вы бы смотрели на чужого человека. Увидев, насколько любимый человек увлечен своим хобби, каким образом общается с друзьями, скольких успехов достиг на работе, можно снова испытать к нему огромное желание.

3. Не загоняйте партнера в клетку.

Нельзя двум любящим друг друга людям стать одним целым без последствий, как бы вам ни хотелось обратного. Ослабьте контроль, прекратите вмешиваться в отношения супруга с окружающим миром. Не пытайтесь оградить вашу семью от любых потрясений. Такое поведение, как ни странно, часто приводит к изменам.

Супруг — свободный человек, самостоятельная личность. Именно так он однажды выбрал вас в качестве своего спутника по жизни. А если верность и желание находиться рядом с семьей перестают быть добровольными, партнер непременно захочет вырваться из вашего плена во что бы то ни стало.

Не следите за человеком, которого любите, не контролируйте каждый его шаг, изучая содержимое электронной почты и наблюдая за его перемещениями. Такая модель поведения может пробудить в нем желание поиска личного пространства в другом месте.

4. Признайте, что в ваших отношениях существует третий персонаж.

Третий субъект всегда маячит где-то на границе семейных отношений. Возможно, это первая школьная любовь, тренер в спортзале, симпатичный продавец или школьный учитель ваших детей. Может быть, это просто незнакомец в автобусе, который вам улыбнулся. Все эти люди и есть третьи персонажи в вашей семейной жизни. Они как бы материализуют наши желания получить что-либо запретное, вне рамок дозволенного совестью.

Как ни странно, наличие третьего субъекта делает брачные отношения только крепче. Поймите, у вашего партнера тоже могут быть тайные желания и фантазии без вашего присутствия в них. Вы оба независимы.

Можно обсуждать третью сторону отношений в шутливой форме, превращать беседы об этом человеке в некую игру. Убедившись, что партнером нельзя владеть в полной степени, можно ощутить, что отношения наполнились новыми оттенками.

5. Научитесь различать страсть и любовь.

И хотя некоторые люди считают, что секс — это достижение чувственной близости, многие с этим не согласятся. Чаще в любви и сексе люди хотят абсолютно разного. Можно любить партнера и относиться к нему с огромной нежностью, но при этом хотеть экспериментов в постели, проявления агрессии и власти. Не ожидайте от супружеского долга того же самого, что ожидаете от любви. И наоборот.

6. Избавьтесь от культа ребенка.

На протяжении нескольких десятков лет существует неприятная тенденция — культ детей. Мы суетимся и бегаем вокруг ребенка, лишь бы он чувствовал себя счастливым и довольным.

Когда мама или папа считают своим долгом быть с детьми каждую минуту, обеспечить всеми благами цивилизации, времени и сил на любимого человека может не остаться вовсе. Пора остановиться. Супруг тоже достоин внимания. Обсудите с партнером, каким образом вы можете организовать общение только для вас двоих, не переживая о том, что происходит дома.

Выделите хотя бы пару часов на совместный поход в кафе или проведите выходной день в каком-нибудь живописном месте на природе.

7. Распределите зоны ответственности.

Не сваливайте всю домашнюю работу и воспитание детей на одного человека. Было бы удивительно, если бы к вечеру у него оставались силы и желание исполнять супружеский долг.

Разделите обязанности, можете составить письменное расписание и указать, кто чем должен заниматься: ходить за продуктами, возить ребенка в детский сад, выносить мусор или выгуливать собаку. Постарайтесь распределить нагрузку честно, в равных долях. Компромисс в решении данного вопроса позволит освободить много времени для нахождения друг с другом.

Иногда можно действовать не по плану: позволить любимой супруге поспать в субботу немного дольше, а самому приготовить в это время завтрак.

8. Побудьте немного эгоистом.

Собственное удовольствие — это очень важно. Часто люди стараются угодить партнеру и забывают о себе. Концентрируясь на удовлетворении потребностей супруга и опасаясь что-то сделать не так, можно напрочь потерять влечение.

Как ни странно, люди ведут себя таким образом довольно часто. Подумайте, ведь партнер вряд ли будет чувствовать себя счастливым и удовлетворенным, если заметит, что вы очень напряжены и взволнованы.

Просто расслабьтесь и наслаждайтесь процессом. В такие моменты не стоит думать о конечном результате, потому что такие мысли только отвлекают. Сконцентрируйтесь на время только на своих ощущениях, будьте эгоистом — страсть обязательно вернется, в том числе со стороны супруга.

9. Разберитесь в том, чего именно хочет каждый из вас.

Нет ничего сложного в том, чтобы разобраться в желаниях друг друга. Возьмите листы бумаги и разделите их на две части. Каждая из колонок — это ассоциации с любовью или сексом. И вы, и партнер напишите на своем листе, что значит лично для вас каждая из этих категорий. Сравнив написанное, можно много узнать друг о друге и об отношениях каждого из вас к любви и страсти. Это поможет скорректировать свое поведение согласно пожеланиям каждого из вас.

10. Выйдите за рамки повседневности и рутины.

Брак считается делом серьезным и ответственным. Это комфорт и надежность, которые якобы не могут существовать совместно с риском, шалостями и флиртом.

Отношения должны быть живыми и динамичными, поэтому без флирта, игр, шуток и фантазий никак не обойтись.

Перестаньте относиться к семейной жизни так, как к работе, позвольте воображению сыграть одну из главных ролей: начните флиртовать с супругом по телефону, назначьте свидание в необычном месте, создайте дома эротическую атмосферу.

В настоящей любви найдется место всему: и спокойствию, и приключениям.

Текст: Flytothesky.ru