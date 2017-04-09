Устали из года в год иметь дело с одними и теми же проблемами? Настало время прошерстить свои привычки и выкинуть все ненужное и нежелательное. Помните, что личность человека в значительной мере строится из постоянно повторяющихся элементов его поведения. Зачем же копить в самом себе то, что не помогает, а иной раз даже вредит достижению успеха, да и просто спокойной жизни?





1. Избегание выхода за границы «зоны комфорта».

Придерживаясь исключительно знакомых сфер, прекращая учиться новому, человек фактически перестает жить полноценной жизнью. Рост и развитие способностей происходит, когда мы открываем себя для свежих идей, чувств и переживаний. При взгляде на любые вещи с разных точек зрения можно ощутить насыщенность и многообразие мира.

2. Сопротивление неизбежным и необходимым переменам в жизни.

Изменения очень часто сопряжены с непростыми временами. Однако сложно отрицать, что застревание в чуждом и неестественном состоянии приносит не меньше страданий. Посмотрите на себя: вы уже не тот человек, кем были год, месяц и даже неделю назад. Процесс накопления опыта не остановить. Такова жизнь, и требуется немало мужества для признания необходимости перемен и взятия на себя ответственности за это. И тем не менее результаты изменений стоят приложенных усилий.

3. Передача окружающим возможности решать, что вам подходит.

Когда знакомые в следующий раз начнут советовать вам, как себя вести, мечтать или чувствовать, закройте уши и вместо этого слушайте свой внутренний голос. Помните, настоящий успех в жизни – вовсе не то, что видят другие, а то, что и как вы чувствуете. Если, будучи припертым к стене чужим мнением, вы сможете сказать нечто вроде «Извините, но в этот раз я буду делать все только так, как кажется верным мне!», в тот же миг начнется, наконец, ваш свободный путь вперед к тому, что действительно важно и ценно именно для вас.

4. Фокусировка на мельчайших проблемах.

Очень часто весомость счастливых и трагичных моментов зависит от нашего к ним отношения, а не сопутствующих обстоятельств. Иными словами, разочарование и стресс возникают в соответствии с тем, как вы реагируете на произошедшие неприятности, а не с характером самого события. Постарайтесь отрегулировать свои реакции, и многие негативные эмоции и неприятные состояния значительно уменьшатся.

5. Желание всегда оказываться правым.

Для многих подобная установка важнее поддержания хороших отношений даже с близкими людьми. А ведь действительно уверенные в себе люди вовсе не против оказаться порой неправыми. Они знают, что обнаружение истины ценнее утверждения собственной позиции. Более того, ошибившись, они всегда умеют деликатно отступить и оценить полученный урок. Иногда перед человеком ставится нелегкая задача: предпочесть считаться неправым не столько потому, что это действительно так, сколько по причине того, что он ценит дружеские отношения выше собственной гордости.

6. Стремление продолжать отношения с тем, кто постоянно и намеренно причиняет боль.

Иногда с человеком стоит расстаться не потому, что вам на него плевать, а оттого, он не выражает по отношению к вам ничего, кроме негатива. Некоторые предпочитают продолжать прощать такое поведение, однако порой все же стоит принять факт, что человек совсем не считается с вашими чувствами. Не следует стремиться произвести впечатление терпеливого и доброго друга во вред самому себе. Ничего и никому не нужно доказывать. Просто наконец создайте для себя защищенное пространство и уделите должные время и энергию, чтобы вновь открыться для счастья и душевного спокойствия.

7. Любовь к другим, большая, чем к самому себе.

Жизнь человека становится намного легче, когда он является лучшим другом для самого себя. Так что не будьте слишком строги к себе, не забывайте о собственных желаниях и потребностях. В мире найдется достаточно людей, готовых выполнять обе эти негативные функции за вас. Нет абсолютно ничего эгоистичного в стремлении к самопомощи. Если вы не заботитесь о себе, то не можете и позаботиться о тех, кто вам дорог.

8. Излишняя эгоцентричность.

Великодушие и щедрость – это именно то, что удерживает вещи, которыми вы владеете, от овладевания вами. Другими словами, щедрость необходима не только для того, чтобы помогать другим, она также и дарит вам свободу. Именно поэтому невозможно жить в изобилии, не сделав что-то хорошее для кого-то, кто никогда не может отблагодарить вас.

9. Ожидание от окружающих равноценной заботы.

Итогом подобного отношения будет глубокое разочарование. Ожидая, что люди всегда будут оказывать вам то же внимание и относиться с той же добротой, что проявляете к ним вы, можно жестоко обжечься и потерять к добрым делам всякий интерес.

10. Уверенность в том, что ничто никогда не будет потеряно.

В жизни неизбежно случаются потери. Но боль утраты учит смирению и закаляет характер. Главное – не забывайте, что ни одна книга не состоит лишь из одной главы. И, тем более, отдельная глава никогда не рассказывает всю историю. Просто продолжайте переворачивать страницы.

11. Позволение вчерашним неудачам догнать вас сегодня.

Вы не можете остановить то, что уже произошло, однако есть шанс позволить этому сделать вас сильнее и решительнее. Любые значимые события вашей жизни, даже абсолютно негативные, способны обнаружить в себе настоящую мудрость. Важно уметь не зацикливаться на неприятных переживаниях и воспоминаниях, твердо приказав удрученным мыслям остановиться. Это и будет тем поворотным моментом, который в конечном итоге приведет к исцелению и росту.

Помните, что никогда не поздно начать движение в правильном направлении.

Текст: Flytothesky.ru