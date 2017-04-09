МИНСК, 10 апр – Sputnik. Российские авиакомпании получили от Росавиации телеграмму с информацией о возможной приостановке выполнения чартерных рейсов в Турцию, сообщило в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.



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По данным источника, подобное решение может быть принято ведомством из-за сложной политической обстановки в стране.

При этом по данным Ростуризма, у ведомства нет информации о приостановке чартерных рейсов в Турцию. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что такое возможно, если в стране возникнет напряженность после 16 апреля.

На 16 апреля в Турции назначен референдум по поводу изменений в конституцию: парламентская республика может стать президентской, а полномочия главы страны Тайипа Эрдогана будут расширены.

В 2016 году туристическая отрасль Турции пережила кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После принесенных извинений сообщение было восстановлено, а первый чартер вылетел в Турцию 2 сентября.