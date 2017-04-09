﻿ Авиакомпании России снова могут приостановить полеты в Турцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиакомпании России снова могут приостановить полеты в Турцию

10.04.2017 18:58 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Российские авиакомпании получили от Росавиации телеграмму с информацией о возможной приостановке выполнения чартерных рейсов в Турцию, сообщило в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Авиакомпании России снова могут приостановить полеты в Турцию
© Sputnik/ Альфред Микус
Совмин определил судьбу курортов Беларуси до 2030 года

По данным источника, подобное решение может быть принято ведомством из-за сложной политической обстановки в стране.

При этом по данным Ростуризма, у ведомства нет информации о приостановке чартерных рейсов в Турцию. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что такое возможно, если в стране возникнет напряженность после 16 апреля.

На 16 апреля в Турции назначен референдум по поводу изменений в конституцию: парламентская республика может стать президентской, а полномочия главы страны Тайипа Эрдогана будут расширены.

В 2016 году туристическая отрасль Турции пережила кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После принесенных извинений сообщение было восстановлено, а первый чартер вылетел в Турцию 2 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ассоциации туроператоров России предположили, что такое возможно, если в стране возникнет напряженность после 16 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как вернуть страсть в семейные отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика