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Тест: Каким вас видят окружающие?
10.04.2017 19:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Нас всех волнует мнение окружающих. Даже те люди, которые отрицают этот очевидный факт, просто-напросто «включают» защитную реакцию. Каким человеком нас видит общество? Этот тест поможет определить главные черты характера, которые чаще всего видят в вас окружающие.
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Нас всех волнует мнение окружающих. Даже те люди, которые отрицают этот очевидный факт, просто-напросто «включают» защитную реакцию. Каким человеком нас видит...
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