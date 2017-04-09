Человеческое тело полно тайн. Чем больше мы пытаемся их разгадать, тем страшнее становится от того, что на самом деле может происходить внутри нашего собственного тела. Какие медицинские состояния звучат и выглядят почти фантастически, но, тем не менее, являются вполне реальными?

1. Синдром Туретта с копролалией

Люди, страдающие синдромом Туретта с копролалией, произносят нецензурные слова вместе с моторным тиком (моргание, подергивания мышц, гримасы). Оба эти действия являются неконтролируемыми и непроизвольными. Люди мало что знают об этом заболевании, потому больных синдромом Туретта в сочетании с копролалией обычно обходят стороной и фактически исключают из социума.

2. Синдром Элерса-Данлоса

Синдром Элерса-Данлоса (EDS) представляет собой целую группу генетических заболеваний соединительной ткани по причине дефицита коллагена. В результате у больного гиперэластичная кожа, гипергибкие суставы, деформированные пальцы и многие другие достаточно болезненные дефекты. Из-за повышенной мобильности суставов и других частей тела страдальцы могут столкнуться с проблемой при выполнении простейших действий, например, поворота дверной ручки.

3. Акинетопсия

Нейропсихологическое расстройство, из-за которого больной не может воспринимать движение предметов, но видит и распознает объекты в статичном состоянии. Некоторые пациенты описывают акинетопсию так: «Кажется, что все застыло во времени, предметы прыгают вперед и снова замирают». Это похоже на приостановку ролика в течение нескольких секунд, затем ускоренную перемотку вперед и паузу. Иными словами, страдающие акинетопсией могут только распознавать новое положение объекта или людей, но не могут видеть их движения.





4. Синестезия: наложение разных ощущений

Синестезия – это расстройство, при котором чувства и ощущения у человека накладываются друг на друга. Для него красный цвет может быть острый, а синий – сладким. Кроме того, пациент увязывает разные буквы или цифры с разными цветами, запахами или вкусами. Человек с синестезией может сказать, что цифра 1 невкусная или буква Д всегда желтая.





5. Синдром Поланда

Редкий врожденный дефект, который характеризуется недоразвитием или отсутствием грудной мышцы на одной стороне тела. Обычно синдром Поланда поражает правую часть, то есть больные не имеют грудной мышцы на одной стороне грудной клетки. Кроме того, пальцы руки на одной стороне тела могут быть короткими или сращенными. Из-за этого дефекта может возникнуть ряд других аномалий, таких как укороченные ребра, отсутствие соска или грудной железы.





6. Синдром зияния верхнего слухового канала

Фактически это заболевание поражает внутреннее ухо, вызывая определенный дисбаланс восприятия, когда пациент начинает слышать свой пульс, сердцебиение, движение глазных яблок и скрип суставов, свой собственный голос, дыхание и пищеварительные шумы. Иногда такое состояние возникает после физической травмы головы. Лечат этот синдром путем хирургической коррекции височной кости.





7. Триметиламинурия

Это метаболический синдром, называемый синдромом рыбного запаха, по причине которого человек пахнет рыбой. Триметиламинурия вызывается дефектом одного из ферментов, выделяющего органическое соединение под названием триметиламин (TMA), накапливающийся в человеческом теле и выделяющийся через мочу, пот и дыхание. Соединение ТМА имеет сильный рыбный запах, причем это состояние чаще встречается у женщин, чем у мужчин.





8. Мочеиспускательный обморок

Это временная потеря сознания при мочеиспускании – во время процесса люди бледнеют, потеют, у них кружится голова, их тошнит, а затем наступает обморок. Длится он, к счастью, недолго. Причем люди с таким расстройством могут также потерять сознание при кашле, дефекации и рвоте. Чаще всего это состояние встречается у мужчин.





9. Афантазия

При афантазии человек не может воссоздавать визуальные образы у себя в голове. Он отлично помнит факты, но с трудом вспоминает чьи-либо лица и совершенно не может визуализировать какое-либо место или объект. Многие люди, страдающие этим расстройством, совершенно не подозревают о нем.





10. Веруциформная эпидермодиплазия

Это наследственное заболевание кожи, на которой начинают появляться чешуйки и бородавки, в основном на руках и ногах, делая их похожими на кору дерева. Причиной этому является вирус папилломы человека (HPV), и лечения ему пока не найдено. Удалить чешуйки и бородавки возможно только лишь оперативным путем. Самый известный пациент – индонезийский «человек-дерево» Деде Косвара. В ходе операции в 2008 году врачи удалили у него 6 кг бородавок с конечностей.





Текст: Flytothesky.ru