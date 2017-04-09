Как здорово жить в 21 веке, когда не нужно охотиться за едой или отыскивать в лесу валежник, чтобы отопить свою хижину. Намного проще заставить компании делать всю грязную работу за нас. Разумеется, в современном мире существуют гигантские корпорации и предприятия, а в теории заговора – некоторые компании управляют миром. Какие же из них действительно обладают огромным размахом?

1. Comcast





Для тех, кто не знает, Comcast Corporation является американским телекоммуникационным гигантом, который претендует на звание крупнейшей в мире компании телерадиовещания и кабельного телевидения. По данным американской биржи NASDAQ, компания Comcast имеет внушительную рыночную стоимость в 147,8 млрд. долларов. Кроме того, в её пользователях числятся более 22 млн. человек.

2. PepsiCo





Штаб-квартира компании PepsiCo, Inc. расположена в г. Перчейз (штат Нью-Йорк), и когда вы идете по супермаркету в США, почти каждый снэк или напиток на полках принадлежат этой одной компании, хотя она известна в основном как соперница Coca Cola. Однако если Coca Cola так и застряла на рынке напитков, инвестиции PepsiCo за пределы этого рынка, безусловно, оправдались, поскольку компания получает больше прибыли от своих пищевых брендов, нежели от Пепси-Колы. И это делает компанию вторым в мире по величине производителем продуктов питания и напитков.

3. Nestlé





Отгадайте-ка, сколько брендов принадлежат швейцарской компании Nestlé. 500? 1000? 2000? Вообще-то, в общей сложности Nestlé владеет более чем 8500 продовольственными брендами в более чем 80 странах, и это выводит швейцарскую компанию на первое место в пищевой индустрии. Nestlé владеет компаниями по производству бутилированной воды во всем мире: от американских фаворитов Poland Spring и Deer Park до Perrier в Италии и Theodora в Венгрии. Если вы поедете в любую страну мира и купите бутылку воды, велик шанс, что это вода от Nestlé. Говорят, что вы – это то, что вы едите. Следуя этой логике, вы — это Nestlé.

4. Kraft Heinz





В 2015 году две компании Kraft и Heinz объединили свои силы для создания одного суперконгломерата продовольственных товаров. За пределами США их пищевая империя менее распространена, хотя они делают очень активные поползновения на иностранные рынки. В феврале 2017 года компания попыталась совершить крупнейший в истории «захват» британской компании, предложив за Unilever 143 млрд. долларов, но безуспешно. Тем не менее, союз Kraft Heinz явно замышляет что-то очень масштабное.

5. Saudi Aramco

Нефтяные компании правят миром. Но знаете ли вы, какая из них действительно у руля? Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco является крупнейшей нефтяной компанией, и цифры этого гиганта-поставщика почти нереальны. Saudi Aramco стоит около 2,5 триллионов долларов. Триллионов! Эта стоимость делает компанию в четыре раза дороже Apple и в пять раз дороже крупнейшего производителя нефти в мире ExxonMobil.

6. CME Group





Чикагская товарная биржа и Чикагский совет по торговле, все вместе именуемые CME Group, являются предприятием, управляющим крупнейшими опционами и фьючерсными биржами в мире. CME Group владеет фондовыми и финансовыми индексами Dow Jones и присутствует практически везде: от сельскохозяйственных товаров до редких и ценных минералов. Тем не менее, большинство людей даже не знают, что CME Group является одной из самых доминирующих компаний в мире.

7. ICBC





Знаете ли вы, какой банк самый мощный в мире? Это Промышленно-торговый банк Китая (ICBC). Он прошел период сногсшибательного роста, при этом стоимость бренда ICBC выросла на 32 % в годовом исчислении и сейчас оценивается почти в 48 млрд. долларов. Благодаря ему Китай может стать ведущей банковской страной мира. Банк ICBC владеет активами в примерно 2,95 триллиона долларов и у него 108 филиалов по всему миру.

8. Internet Architecture Board (IAB)





Интернет может представлять собой бастион свободы и информации, но такое ценное изобретение тоже тщательно контролируется. И эта организация называется Совет по архитектуре Интернета. Официальное описание её деятельности звучит слишком сложно, но из него можно понять, что IAB, равно как и любая другая закулисная организация, каким-то образом управляет Интернетом. Собственно, сам Совет утверждает, что он стремится сделать Интернет надежным средством коммуникации с обеспечением полной конфиденциальности и безопасности.

Текст: Flytothesky.ru