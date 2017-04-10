Сотрудники спецслужб обучаются множеству психологических приемов, с помощью которых они впоследствии могут с легкостью войти в доверие к любому человеку. Чтобы обаять людей, достаточно заставить их собой восхищаться. Воспользуйтесь советами бывшего сотрудника ФБР, профессора психологии Д.Шафера — и вы сможете расположить к себе любого собеседника. Ни в коем случае не думайте, что перечисленные приемы призывают к лицемерию. Главная цель — доставлять окружающим приятные эмоции и жить с ними в мире и согласии.





1. Оступитесь.

Намеренно совершите какую-либо ошибку и позвольте человеку ее исправить. Можете неправильно поставить ударение в слове или произнести его с ошибкой.

Эта хитрость позволит достичь следующих результатов: собеседник почувствует себя более уверенно, начнет раскованнее общаться с вами, позволит себе совершать ошибки.

Покажите, что вы — далеко не идеал. И тогда окружающие будут к вам расположены.

2. Расспросите о собеседнике.

Чтобы понравиться человеку, нужно интересоваться его жизнью. Чаще всего люди заняты собственными делами и не имеют ни времени, ни желания посвящать себя в дела окружающих. А зря. Интересуясь увлечениями, здоровьем, семьей и точкой зрения оппонента, можно вызвать у него неосознанную благодарность и расположить к себе.

3. Похвалите, но не от себя.

Прямые похвалы могут вызвать подозрения или дискомфорт — не все люди любят комплименты от первого лица. Попробуйте похвалить собеседника от имени другого человека.

Попробуйте, например, так: «В моем отделе коллеги уже не первый день обсуждают ваш праздничный торт. Как жаль, что я в тот день взял отпуск за свой счет!». Можно оценить профессиональные качества: «Наш начальник уже не в первый раз ставит ваши отчеты в пример. Как вам удается никогда не ошибаться в цифрах?».

4. Разделите его эмоции.

Покажите человеку, что вы внимательно его слушаете. Если у него был трудный день, то стоит искренне посочувствовать (но не переусердствуйте с эмоциями), если, наоборот, он достиг больших успехов — скажите, что это очень здорово, и вы так рады.

Разделите с собеседником его эмоции, но ни в коем случае не повторяйте его слова, иначе можно вызвать подозрения.

5. Попросите о помощи.

Попросите человека об одолжении — уровень его самооценки обязательно поднимется. А это значит, что к вам будут более благосклонны. Не просите о чем-либо слишком часто, иначе эффект будет обратным.

6. Пусть собеседник похвалит самого себя.

Умение построить разговор таким образом, чтобы человек похвалил самого себя — это высший пилотаж. Постарайтесь незаметно подвести его к этому. Например, он говорит: «Чтобы накачать такие мышцы, я ходил в тренажерный зал каждый день». Можно ответить: «Для этого нужно иметь твердый характер». Почти не остается сомнений, что собеседник ответит вам что-то вроде: «Да, я очень-очень старался, поэтому достиг отличных результатов».

Текст: Flytothesky.ru