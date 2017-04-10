Согласитесь, что требовать от действительно качественных товаров их малой стоимости – неразумно, следовательно, чтобы приобрести что-то хорошее по доступным ценам, придется и поискать, и потрудиться. Избавьтесь от желания купить товар по причине его очень низкой цены, ведь совсем скоро после его приобретения вы рискуете весьма пожалеть о своем неразумном выборе: одежда быстро выйдет из строя или полиняет при стирке, а техника и электроника будут работать некорректно или вовсе сломаются, а вам придется констатировать факт, что их ремонт вылетит вам в существенную копеечку. Иными словами, покупка неприлично дешевых вещей чаще всего себя не оправдывает – они портятся заметно быстрее качественных, потому если вы хотите разумно сэкономить, лучше дождаться скидок на хороший товар.





1. Продукты

Если жизненные обстоятельства требуют от вас режима жесткой экономии, не стоит переходить на очень дешевые продукты и уж тем более продукты просроченные. Зная об этом факте, магазины сами, со своей стороны, всячески подталкивают покупателей к такому шагу, давая солидные скидки на продукты с предельным или даже истекшим сроком годности. Чем вам грозит подобная сомнительная экономия? Готовьтесь к протестам собственного организма. В худшем случае, некачественные продукты питания приведут вас к врачу, а затем к необходимости дорогостоящего лечения желудочно-кишечного тракта.

2. Кофе

Если вы уже наловчились экономить на одноразовых чайных пакетиках, то следующим вашим шагом, скорее всего, будет попытка проделать такую же процедуру и с кофе, когда вы захотите повторно заваривать кофейную гущу. Некоторые особо экономные «эксперты» даже утверждают, что если в фильтре снять верхний слой кофейной гущи, то при повторном заваривании вы получите не менее свежий кофе. Пробовать не рекомендуем, это будет просто слабенький кофейный напиток с малоприятным послевкусием. Раз уж хороший кофе, по вашему мнению, стал вам несколько не по карману, попробуйте поискать аналоги вместо многоразовой кофейной гущи. В крайнем случае, рискните отведать цикорий. Он гораздо дешевле, имеет кофейный вкус и очень даже полезен.

3. Автомобиль

Автомобиль – это большое подспорье и одновременно большие расходы. Нередко люди пользуются старым транспортом, который был произведен 20, а то и 30 лет назад. Некоторые пытаются экономить вплоть до того, что рискуют не заменять летние шины на зимние. В результате таких необдуманных действий с наступлением первых морозов резко вырастает количество аварий. Если вы выезжаете куда-то на небольшое расстояние, обязательно позаботьтесь о состоянии своей машины. Когда вы встанете на трассе, то ваша экономия на шинах, масле и других необходимых вещах в результате станет источником дальнейших ощутимых расходов.

4. Ремонт

Кто не мечтает сделать ремонт подешевле? Но на этом можно очень легко попасть впросак, поскольку на определенных стадиях ремонтных работ экономить почти преступно. Например, на черновой отделке, в которую входят работы с электропроводкой, системами водоснабжения, плюс оштукатуривание стен и стяжка полов. Если отпавшие обои заменить несложно, то некачественную стяжку или штукатурку – уже проблематично. Кроме того, нельзя экономить на строителях, электриках и сантехниках. Профессионалы своего дела не станут работать за бесценок, потому подозрительных мастеров с низкими расценками лучше к ремонту не допускать. А еще не стремитесь к экономии времени: шпатлевке, стяжке, краскам и цементу нужно основательно высохнуть. Сэкономить вы уже сможете на отделочных работах и покупке мебели и предметов интерьера.

Текст: Flytothesky.ru