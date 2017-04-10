У тех, кто попадал в фашистские концлагеря, не было ни имени, ни фамилии, только номер, который нашивался на одежду, а у заключенных самого большого лагеря смерти — Освенцима — его татуировали на теле. Для всех, кто выжил, эти цифры навсегда выжжены на сердце.

"Прошло 73 года с тех пор, как вернулась домой, как живу под мирным небом. Но не было ночи, чтобы мне не снилось, как мы замерзаем на снегу лагеря в Озаричах, как люди дерутся за замерзший хлеб из опилок, разрывая его в такие мелкие крошки, что невозможно собрать, как ходим по трупам — потому что людей умирает так много, что их просто перестали убирать", — вспоминает малолетняя узница Янина Порталимова.

В фашистских концлагерях содержалось более 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком.



© Sputnik / Виктор Толочко Янина Демьянец возглавляет Ассоциацию малолетних узников фашизма Барановичского района более 30 лет

Сегодня в Беларуси их осталось чуть больше 20 тысяч — пожилых, но ничего не забывших. Потому что забыть невозможно.

"Мы не видели детства. И нам казалось, что то, что происходило с нами тогда, никогда не сможем забыть. И простить не сможем. Но время затягивает раны. Мы ничего не забыли, но сердца наши приняли искупление. Много лет к нам ездят волонтеры из немецкой католической организации "Максимилиан Кольбе Верк" — так она названа в честь католического монаха, добровольно пошедшего в газовую камеру вместо незнакомого ему человека. Немцы из волонтерской организации помогают малолетним узникам нашего района", — рассказала председатель Барановичской ассоциации малолетних узников Янина Демьянец. Когда-то в лагере смерти погибли ее отец и мать, сама она прошла все ужасы концлагеря, будучи еще совсем маленьким ребенком. Более 30 лет Янина Феликсовна возглавляет районную организацию малолетних узников.

Накануне Международного дня узников Sputnik пообщался с малолетними узниками и услышал истории, равнодушно слушать которые до сих пор невозможно. Следите во вторник за публикациями портала.