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Европа не верит, что с Трампом в мире становится безопаснее

11.04.2017 10:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Жители стран Европы не верят в то, что с президентом США Дональдом Трампом мир будет безопаснее, соответствующие данные были получены в результате опроса международной компанией TNS Global, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения.

Европа не верит, что с Трампом в мире становится безопаснее
Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ: только 23 ракеты из 59 долетели до сирийской авиабазы

TNS Global — одна из крупнейших мировых социологических служб. Для выяснения мнения жителей ряда европейских и американских стран компанией был проведен опрос тысяч жителей, максимальная ошибка выборки составляет 3,1% при доверительной вероятности в 95%.

Немцы верят Трампу меньше всего

Среди жителей Германии 72% полагают, что с Трампом во главе США мир станет менее безопасным. Аналогичного мнения придерживаются 64% французов, 49% итальянцев, 52% турков, 55% британцев, 60% бразильцев и 45% американцев.

Европа не верит, что с Трампом в мире становится безопаснее
© Sputnik/
Опрос Sputnik.Мнения: мир не станет безопаснее после избрания Трампа

В то, что с Трампом мир становится более безопасным, верят лишь 6% французов, 8% немцев, 13% бразильцев, 11% турков и британцев и 28% американцев.

Остальные поучаствовавшие в опросе ответили или "останется таким же, как и прежде", или "не знаю". При этом почти треть итальянцев (32%), 28% турок и четверть британцев (25%) считают, что уровень безопасности в мире не изменится после прихода Трампа.

Сирийский контекст

На минувшей неделе президент Трамп решил выпустить 59 крылатых ракет-"томагавков" по сирийской военной базе после заявления ряда СМИ о будто бы примененном в стране химическом оружии.

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RUPTLY
© RUPTLY.
Трамп потдвердил приказ об ударе США по Сирии в обращении к американцам

"Жандарм проснулся и выполняет свои функции. <…> О каком химическом оружии там вообще речь идет?" — заявил замглавы Компартии Беларуси Георгий Атаманов в эфире телеканала "Беларусь 1" и напомнил, что Сирия принимала участие в подписании резолюции против химоружия и проходила все необходимые процедуры.

Осудил удар по Сирии и первый замглавы Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Без согласования с суверенными властями и ООН произведены выстрелы — это страшно! <…> Кто бы ни был президентом США, он будет действовать так же. И ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности", — отметил Гайдукевич.

Участвовавшие в обсуждении проблемы политики отметили: удар США по базе в Сирии произошел без независимого расследования. "Это так же, когда в Ираке искали ядерное оружие", — напомнил Гайдукевич.

Эксперты напомнили и о том, что Трамп решил увеличивать военный бюджет США, тем самым продемонстрировав свой отказ от предвыборной риторики о том, что "страна перестанет вмешиваться в дела других стран".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские политики считают поведение Белого дома даже опасным для суверенных государств.

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