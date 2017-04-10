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Узники Озаричского лагеря смерти: так и лежали живые и мертвые
11.04.2017 12:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Озаричский лагерь смерти просуществовал совсем недолго — немцы создали его уже в самом конце войны, когда для более эффективной обороны им надо было избавиться от местного ослабшего населения — стариков, детей, женщин. Население, которое не могло использоваться в рытье траншей и строительстве укреплений, сгонялось в лагерь в Домановичском районе Полесской области. Естественно, ни кормить, ни хоть как-то использовать их труд уже никто не собирался. Немцы отправляли их в лагерь лишь для того, чтобы не мешали. Это была просто огражденная на болотистой местности территория, на которой были лишь караульные помещения. Узники спали на снегу или голой земле.
© Public Domain.
По разным оценкам, в комплексе лагерей, которые образовывали Озаричский лагерь смерти, было согнано около 50 тысяч человек. А освобождено не более 33 тысяч. Большинство выживших было заражено брюшным тифом.
В Озаричский лагерь попали еще детьми Янина Порталимова и Петр Бедрицкий. Вот их истории.
Янина Порталимова: трупы сначала оттаскивали в сторону
— Как началась война? Был солнечный день, мы, дети, пасли гусей в поле. И вдруг над нами летят два самолета. Мы испугались и присели. А самолеты стали друг друга обстреливать. Один другого подбил, летчик из него успел катапультироваться. Он даже успел добежать до мельницы и там спрятаться. И тут весь луг заполнился немцами, они приехали на мотоциклах. Немцы стали стрелять по мельнице, а потом подожгли ее. Летчик выпрыгнул и сломал ногу. Немцы пристрелили его тут же. Это была первая смерть, которую увидели. Я до сих помню все в деталях — и форму летчика, и шум моторов мотоциклов. Потом я видела очень много смертей. Но эту запомнила навсегда.
Немцы стали "потрошить" деревню. Они всегда чего-то у нас требовали — яйца, сало, горелку. Забегали в сараи, ловили кур, поросят. Резали их и сразу смолили паяльными лампами. Мы жили в таких условиях до 1944 года, только потом уже отбирать нечего было. Всегда, когда приезжали, устраивали какие-то фокусы. Пытались и детей насиловать — мама нас прятала.
© Sputnik / Виктор Толочко
Однажды ночью к нам постучали двое. Один из них говорил по-русски. Сказал, что отвезут в безопасную местность. Но то ли умышленно, то ли случайно обмолвился — одевайтесь потеплее. Мама нас укутала и еще по две маленькие подушечки на спину и на живот привязала. На дороге нас уже ждала машина, полная наших односельчан — стариков, детей, женщин. На первой же станции нас погрузили в товарные вагоны. Ехали стоя — даже присесть не могли, столько было людей. До Красного берега довезли — там на машины погрузили и завезли в лагерь. И это было наше счастье. Те, кто туда был пригнан пешком, кто был обессилен, очень быстро умирали. Три-четыре дня — и все. В лагере не кормили, не было чистой воды. Мы ели снег. Сам лагерь — это огороженная колючей проволокой территория, где из зданий были только дома охраны. Люди спали на земле, под открытым небом. Был конец февраля — начало марта 1944 года.
Сейчас говорят, что в Озаричский лагерь было согнано до 50 тысяч человек. Освободили чуть более 30 тысяч. Люди умирали без конца. Их не хоронили — земля мерзлая была. Сначала их относили в сторонку, накрывали чем-то. А потом ни у кого сил не осталось. И так лежали живые и мертвые. Мне до сих пор эта картина снится ночами.
Однажды утром стало тихо. И появились двое в белых маскировочных халатах. Они нам сказали, что свои, что мы освобождены, но из лагеря выходить нельзя — все вокруг заминировано. На рассвете приехали машины телеги, и после санитарной обработки нас поместили по деревням. Так мы жили до июня — пока нашу местность не освободили. Когда мы в нашу деревню пришли, там вообще ничего не было — немцы разбирали и жгли хаты, чтобы топить.
© Sputnik / Виктор Толочко
Петр Бедрицкий восьмилетним мальчиком оказался в лагере смерти в Озаричах
Петр Бедрицкий: думали, белый хлеб, а он из опилок
В Озаричский лагерь попал и восьмилетний Петр Бедрицкий. Жителей их деревни, которая находилась в Рогачевском районе, немцы отправили в лагерь смерти сразу после освобождения райцентра.
— Мы оказались на переднем крае немецкой обороны. Немцы собрали всех нас и погнали в неизвестном направлении. После нескольких недель блужданий нас доставили в Озаричи. Лагерь был на болотистой местности, на небольшой возвышенности. Никаких зданий и помещений, кроме караульного, не было. Как-то привезли хлеб — люди думали, что белый, бросились, стали за него драться — а он рассыпался в руках, потому что был из опилок. Больше недели люди в Озаричском лагере не выдерживали — погибали. Трупы были повсюду. А потом мы все стали болеть брюшным тифом — есть версия, что отступающие немцы специально заразили узников этой болезнью, чтобы оставить нас Красной Армии как бактериологическое оружие.
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В Озаричском лагере не было ни газовых камер, ни крематориев, в нем вообще ничего не было, согнанные на огороженную территорию люди просто медленно умирали на...
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