Редкая незамужняя девушка может похвастаться тем, что на семейных праздниках, когда самые близкие (да и не очень) люди собираются за одним столом, ее не засыпают вопросами о замужестве. Вас это достало, и вы больше не можете молчать и смущенно улыбаться, когда слышите подобные слова? Попробуйте разобраться в причинах, которые вынуждают людей лезть в душу с подобными вопросами, и относитесь к этому проще.





1. Людям хочется похвастаться.

Таков человек: любит рассказывать о себе, а потом получать общественное одобрение. И хвастаться. Замужеством, новым автомобилем, домом у реки, дорогой косметикой или успехами в карьере — да чем угодно. Даже если крупных покупок не предвидится, а начальник даже не думает о поощрении сотрудника, можно похвастаться детьми, ведь они такие умные и красивые.

В такой ситуации ничего не сделаешь. Скажите в ответ, что дожди, например, так надоели. Или что по телевизору нынче показывают совсем не то, что печатают в программе телепередач. Ведь все интересно ровно настолько же, насколько вас заботит личная жизнь этих людей.

2. Не о чем больше поговорить.

У каждого человека своя сфера интересов. Кто-то любит поговорить про кино и музыку, финансы, политику. А кто-то считает приоритетной тему о детях и семье. Поэтому если вы заговорите о проблемах ужесточения санкций по отдельным статьям уголовного кодекса, такие люди вас просто-напросто не поймут и не смогут ничего сказать в ответ. В подобных молчаливых ситуациях и зарождается вопрос о замужестве. Пожмите плечами и не старайтесь давать развернутый ответ, если вам этого не хочется. Попробуйте найти интересного собеседника в лице других гостей.

3. Жажда самоутверждения.

А вот это очень неприятно. У нее работящий муж и четверо детей, а вы — всего лишь карьеристка с высокой должностью и отточенной фигурой. А все почему? «Не от хорошей жизни девушка засиживается на работе и каждый вечер проводит в тренажерном зале», «вот настоящих женщин любят и берут замуж такими, какие они есть, с толстой попой и небольшими карьерными ожиданиями», «ты все равно не беспокойся, и тебя должны когда-нибудь позвать замуж».

Не общайтесь с теми, кто обесценивает ваши успехи и достижения. Они просто пытаются подняться в глазах окружающих за счет вас. А вот и не получится.

4. Такое воспитание.

Как же так получается, что прабабушка вышла замуж в 16 лет, бабушка в 19, мама в 22, а вы сидите в девках уже 33 года? На такой вопрос можно ответить, что вы были крайне заняты и не заметили, как опоздали на поезд под названием «семейная жизнь». Вас неожиданно отвлекла поездка на обучение в Чехию, вы записались на курсы сомелье, срочно понадобилось освоить азы экстремального вождения. Да, экстремального, как в фильмах про уличные гонки и рассерженных полицейских.

5. Страх.

Людям нравится плыть по течению, а неожиданные перемены (даже хорошие) их очень пугают. Весна сменяется летом, горы высокие, трава зеленая, замужем комфортно. А потом вы открываете дверь и заходите в комнату, незамужняя и все равно счастливая. Эти люди начинают про себя недоумевать: как же так получается, что все хорошо, хоть и не по правилам. Им надо срочно выяснить у вас все подробности. Каков бы ни был ответ, вы в любом случае их удивите.

6. Жизнь скучна и предсказуема.

Они уже давно счастливы в браке, да и не ждут никаких перемен. Прошла пора свиданий под луной и признаний краской на асфальте под окном — все хорошо и спокойно. На горизонте появляетесь вы: одинокая грустная девушка 27 лет. Не потому ли вы так печальны, что до сих пор не замужем? Видимо, именно по этой причине. Им хочется поскорее услышать вашу душещипательную историю о бурном романе и несчастливом конце. Можете представить себя писательницей и выдумать потрясающий сюжет о любви и предательстве, представив все это на суд интересующихся. А можете сказать правду: грустно, потому сдохла любимая рыбка. Или просто не хотите разговаривать.

7. Это любимая мама.

Она задает этот вопрос постоянно. Потому что у нее интересуются остальные люди: подруги, коллеги, родственники. У них разные причины для подобных расспросов: кто-то желает похвастаться, кто-то искренне сочувствует, кто-то боится исключений из правил. И мама не может не спросить свою любимую дочь, как так получилось. Обнимите ее и скажите, что, несмотря на ваше настоящее семейное положение, вы все равно очень счастливы. Успокойте маму словами о том, что вы уже взрослая, все понимаете и держите ситуацию под контролем.

Текст: Flytothesky.ru