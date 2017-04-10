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Можете ли вы ответить на 9 сложных научных вопросов?
11.04.2017 13:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сами над тем не задумываясь, каждый день мы узнаём интересные факты, которые откладываются в нашей памяти. Вероятно, многое из того, что вы знаете из разных областей науки, не изучалось вами в школе или институте. Мы выбрали для вас 9, на наш взгляд, довольно сложных вопросов, чтобы проверить, как хорошо вы оперируете научными знаниями.
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Сами над тем не задумываясь, каждый день мы узнаём интересные факты, которые откладываются в нашей памяти. Вероятно, многое из того, что вы знаете из разных областей...
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