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Удивительные животные, способные ходить по воде
11.04.2017 15:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
То, что выглядит совершенным чудом, порой оказывается простым явлением природы. В ходе эволюции более 1200 видов животных развили у себя способность ходить по воде: от крошечных насекомых и пауков до рептилий, птиц и даже млекопитающих.
На фото: шлемоносный василиск; nationalgeographic
Муравьи никогда не отличались способностями к плаванию, однако последние исследования показывают, что многие из них на удивление умело действуют в окружении воды. Среди 35 изученных видов тропических муравьев более половины показали высокие результаты по части своеобразного «плавания», уверенно держась на водной поверхности. Этот навык позволяет им ловко сбегать от хищников, не уходя при этом на дно. Такие наблюдения были опубликованы в номере журнала «
Фото: full-hd-oboi
Прогулки по воде – вовсе не волшебство: физика способна объяснить этот феномен. Крошечные животные могут спокойно скользить по водной глади за счет того, что их вес поддерживается поверхностным натяжением – силой, возникающей при «цеплянии» молекул воды друг за друга.
«Поверхностное натяжение – это свойство, возникающее при контакте воздуха и воды, порождающее эффект своеобразного батута на поверхности» – объясняет Джон Буш, профессор Массачусетского Технологического Института, изучающий гидродинамику.
Водомерки
Фото: vokrugsveta.ru
Существует около 340 видов водомерок – насекомых, проводящих большую часть своей жизни в перемещениях по водной поверхности. Они принадлежат к группе так называемых глайдеров (планеров) – существ, способных передвигаться по воде. Среди их «коллег» можно выделить пауков-рыболовов и гекконов.
Надавливая своими невесомыми ногами на воду, водомерка создает на ее поверхности микроуглубления, не прокалывая верхнего слоя насквозь. Импульсы образовавшегося натяжения приводят насекомое в движение маленькими толчками. Попеременно двигая парами ног, водомерка скользит по воде. Её мерные шаги создают след из еле заметных водоворотов, помогающих движению. Конечности этого изящного насекомого покрыты слоем водоотталкивающих волосков, что придает дополнительной непотопляемости.
Пауки-рыболовы
Вдоль речных берегов Северной Америки обитают пауки-рыболовы – довольно крупные создания, способные съесть пескаря или небольшую лягушку. В основном эти членистоногие питаются насекомыми, охотясь сквозь толщу воды. На плаву рыболов держится благодаря покрывающим его лапки водоотталкивающим волоскам.
Паук-рыболов имеет несколько стилей передвижения по воде: во время неспешных прогулок он уподобляется водомерке, а при преследовании добычи или побеге от хищников его шаг переходит в настоящий галоп.
«При беге пауки чередуют пары своих лапок, по очереди отталкиваясь каждой из них от поверхности. Таким образом они буквально подбрасывают себя в воздух, пружиня на воде» – рассказывает профессор биологии Роберт Сутер из колледжа Вассар.
Помимо прочего, эти существа способны плыть подобно паруснику: улавливая ветер поднятыми вверх лапками, пауки позволяют его дуновениям подхватывать себя и легко толкать вперед по глади воды. По словам профессора Сутера, такой стиль передвижения может способствовать путешествиям пауков на длинные дистанции практически без затрат энергии.
Карликовые гекконы
Хрупкий бразильский карликовый геккон, имеющий размер около 4 см, казалось бы, способен утонуть в мельчайшей луже. Однако эта ящерица в ходе эволюции обзавелась несколькими уловками, позволяющими оставаться в безопасности в дождевых лесах, являющихся ее местом обитания.
Поскольку размеры этой рептилии очень малы, она может позволить себе спокойно перемещаться по воде подобно водомеркам и паукам-рыболовам. Кроме того, геккон имеет в распоряжении водоотталкивающую кожу, не дающую телу прорвать поверхностное натяжение воды.
Ящерица-василиск
Василиски, древесные ящерицы Центральной Америки, получили в народе прозвище «Ящерица Иисуса Христа» за свою способность ходить по воде. Будучи испуганными, василиски могут пробегать на задних конечностях по поверхности водоема до 4,5 метров.
Вес ящериц-василисков не позволяет им скользить по воде в спокойном состоянии, поэтому они относятся учеными к группе «ударников» — животных, вынужденных усиленно двигаться, чтобы оставаться на плаву. «Ударная» техника заключается в стремительном обрушении на водную поверхность серий шагов, прорывающих поверхностное натяжение и получающих ответный толчок. Импульс от каждого толчка сохраняется в течение достаточного для следующего шага времени, при этом ящерицам приходится прилагать огромные усилия для стабилизации своего вертикального положения.
Западноамериканская поганка
Заподноамериканские поганки — птицы, которые большую часть времени проводят в водоемах. Природа наделила их мощными ногами и короткими крыльями, создающими не слишком удобные условия для сухопутного образа жизни. Захватывающе красивый и сложный ритуал ухаживания этих птиц именуется не иначе как «порыв»: самец и самка синхронно разворачиваются, делают стремительный рывок вперед, резко поднимаются над водой и с яростным хлопаньем крыльев «бегут» по поверхности водоема, перебирая по ней ногами.
Перемещаясь таким образом на расстояния до 9 метров, поганки совершают около 22 шагов в секунду. Пальцы этих птиц не имеют перепонок – их строение напоминает небольшие весла, что помогает выравнивать положение тела при передвижении по воде.
Дельфины
Фото: hqoboi.com
Даже столь крупные животные, как дельфины, время от времени могут «пройтись» по воде. Представитель Общества охраны китов и дельфинов Майк Боссли изучает поведение этих млекопитающих в австралийском порту на протяжении 25 лет. Недавно он заявил о существовании такого феномена, как «ходьба на хвосте». Энергично хлопая хвостом по воде, дельфины способны принимать вертикальное положение тела над ее поверхностью и таким образом продвигаться вперед. При подобном перемещении погруженным в воду остается лишь кончик хвоста.
Трюку с хождением на хвосте дельфины успешно учатся в неволе, в свободных водах же такое явление оказывается довольно редким. Как-то раз Боссли увидел самку дельфина, «прогуливающуюся» на хвосте. Впоследствии к ней присоединились все местные дельфины, переняв ее технику. Ученые затрудняются назвать вероятные причины подобной ходьбы. Вполне возможно, дельфины таким образом просто забавляются, получая удовольствие.
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То, что выглядит совершенным чудом, порой оказывается простым явлением природы. В ходе эволюции более 1200 видов животных развили у себя способность ходить по воде:...
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