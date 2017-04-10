В летние месяцы стоит задуматься о том, как максимально уберечься от укуса осы. Если все же это случилось, то у большинства людей чаще всего появляется местная реакция: болевые ощущения, незначительное покраснение и отек в области укуса. В таком случае просто протрите это место перекисью водорода и смажьте йодом. Если отек вызывает беспокойство, наложите на него ледовый компресс на 15-20 минут. Можно даже провести профилактику возможной аллергической реакции и принять антигистаминный препарат с учетом возрастной дозы. Ожидая уменьшения симптомов (минимум пару часов), жертве осы следует побыть в покое и увеличить объем питья.





Худшая реакция в виде аллергической симптоматики бывает всего у 1-2 % населения, тем не менее, нужно всегда быть начеку, ведь степень тяжести аллергических реакций может быть разной. Помимо местной и фактически не особо опасной реакции, возникает кожный зуд, сыпь, покалывание, жар, онемение конечностей, резко нарастающая слабость, отечность лица, ушей, а также тошнота и рвота.

Наитяжелейшим последствием является анафилактический шок, когда человек теряет сознание с последующей остановкой сердца и дыхания, и когда жизнь спасти уже может только квалифицированная и быстрая медицинская помощь.

Если у вас возникло подозрение на признаки именно аллергической реакции организма на укус осы (пчелы), немедля вызывайте неотложку, чтобы везти пострадавшего в стационар. Первая помощь с вашей стороны, – это антигистаминный препарат и, по возможности, в идеале инъекционно гормональный (дексаметазон, преднизолон). Если вы видите, что пострадавший не дышит, то в ожидании скорой помощи придется делать и закрытый массаж сердца, и даже искусственное дыхание.

Тем людям, которые знают о возможности у них аллергических реакций на укусы насекомых, рекомендуется иметь постоянно при себе противошоковый комплект с ампулой или шприцом-ручкой с эпинефрином (адреналином), плюс антигистаминные средства.

Держитесь от ос и пчел подальше, чтобы избежать их атаки и предотвратить укусы с последующими негативными последствиями. Здесь работают достаточно простые и вполне выполнимые правила:

• Не подходите к ульям и гнездам близко, не посещайте пасеки и будьте предельно аккуратны и внимательны в местах, где массово торгуют цветами и фруктами.

• Также будьте аккуратны и внимательны, подходя к мусорным контейнерам и ямам с компостом.

• Когда вы едете в машине, не открывайте настежь окна; а если вы любитель езды на мотоцикле, обязательно надевайте шлем, очки и перчатки.

• Поставьте на все окна в доме противомоскитные сетки или затяните их марлей.

• Если вокруг вас летают осы и пчелы, ведите себя максимально спокойно, а если они все же вас атакуют, набросьте на голову ткань и очень медленно уходите в сторону на безопасное расстояние.

• Когда вы находитесь на открытом воздухе, не ешьте и не пейте то, что может привлечь своим запахом насекомых.

• Откажитесь от применения слишком ароматных парфюмерных и косметических средств.

• Вам также придется отказаться от хождения босиком на природе.

• Не носите яркую одежду, отдавая предпочтение белым, зеленоватым или светло-коричневым цветам.

Помимо этого, если вы опасаетесь аллергических реакций на укусы насекомых, не забывайте носить специальный браслет, где будет указана информация о вашем диагнозе и все рекомендации по первым неотложным мерам. И, конечно, носите с собой везде и всегда препараты первой помощи.

Текст: Flytothesky.ru