У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших причесок!

Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно. «Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить, – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки. – Её поддерживают таблетки-стероиды, однако как только Джанесса прекращает их приём, волосы снова выпадают». В школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться – она украсила её голову сверкающими камешками-наклейками. «Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!» – написала Даниэлла. Полностью с ней согласны. Джанесса не только выглядела суперстильно, но и доказала, что истинная красота в том, насколько все мы неповторимые и индивидуальные. Продолжать сиять и дальше, малышка!

У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших причесок





Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно





«Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить», – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки





Потому в школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться





«Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!»





Полностью согласны





Продолжать сиять и дальше, малышка!





Текст: Flytothesky.ru