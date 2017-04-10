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Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник
11.04.2017 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
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Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно. «Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить, – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки. – Её поддерживают таблетки-стероиды, однако как только Джанесса прекращает их приём, волосы снова выпадают». В школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться – она украсила её голову сверкающими камешками-наклейками. «Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!» – написала Даниэлла. Полностью с ней согласны. Джанесса не только выглядела суперстильно, но и доказала, что истинная красота в том, насколько все мы неповторимые и индивидуальные. Продолжать сиять и дальше, малышка!
У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших причесок
Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно
«Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить», – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки
Потому в школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться
«Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!»
Полностью согласны
Продолжать сиять и дальше, малышка!
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У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших...
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