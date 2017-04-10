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Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

11.04.2017 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших причесок!

Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно. «Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить, – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки. – Её поддерживают таблетки-стероиды, однако как только Джанесса прекращает их приём, волосы снова выпадают». В школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться – она украсила её голову сверкающими камешками-наклейками. «Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!» – написала Даниэлла. Полностью с ней согласны. Джанесса не только выглядела суперстильно, но и доказала, что истинная красота в том, насколько все мы неповторимые и индивидуальные. Продолжать сиять и дальше, малышка!Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших причесок

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 Этот пренеприятный диагноз был поставлен маленькой Джанессе Райд из штата Юта совсем недавно

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 «Нет пока чудо-лекарств, которые её могут полностью вылечить», – написала в Instagram Даниэлла, мама девочки

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 Потому в школьный День сумасшедших причесок мама Джанессы нашла потрясающий выход из ситуации, чтобы её дочка тоже смогла повеселиться

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 «Настал День сумасшедших причесок! Должна сказать, выглядит она сногсшибательно!»

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 Полностью согласны

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

 Продолжать сиять и дальше, малышка!

Эта 7-летняя девочка не позволила своей болезни испортить ей школьный праздник

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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У этой 7-летней маленькой девочки совсем нет волос по причине алопеции, но болезнь не смогла помешать ей участвовать в школьном празднике День сумасшедших...

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