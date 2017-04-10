Сон для нас – это естественная вещь с самого рождения. Но одновременно этот процесс – еще и самая настоящая загадка, о которой мы удивительно мало знаем, а многие вопросы так и остаются пока без каких-либо научно обоснованных ответов.





1. Почему мы спим?

Этот вопрос оказался настоящей пищей для размышлений для ученых. Одна из теорий утверждает, что мы спим, чтобы экономить энергию и не сжигать калории сутками напролет. Или же есть вероятность, что мозгу нужна перезагрузка. Наконец, возможно, главная цель сна – восстановить и обновить тело.

2. Почему все живые существа спят?

Млекопитающие, хладнокровные, беспозвоночные – все они спят. Поскольку мы не знаем наверняка, почему спят люди, мы не приблизились к решению этой загадки и для животного мира. Однако предпринимались интересные исследования сна у плодовых мух. Оказывается, плодовые мушки имеют очень похожие циклы сна, как у человека, и ученые обнаружили некоторые интересные связи между генетикой и сном. Изменяя один ген, они радикально изменили характер сна мух. Поскольку их циклы сна схожи с людскими, то, вероятно, можно выделить человеческий ген, который гарантирует хороший отдых для организма без необходимости проводить треть суток в постели.

3. Может ли отсутствие сна убить вас?

Бодрствовать в течение длительного периода времени опасно вплоть до галлюцинаций, но нет никакой уверенности в том, что отсутствие сна убивает человека. Когда-то ЦРУ использовало постоянное состояние бодрствования в качестве формы допроса, держа заключенных без сна в течение 11 дней, и на удивление их физическое состояние кардинально не изменилось, и никто от этого не умер.

4. Почему стадия быстрого сна столь важна?

Стадия сновидений или «быстрого сна» (REM) очень важна, но опять же, мы не знаем почему. Например, Эдриен Уильямс, профессор медицины сна, цитирует Фрэнсиса Крика, одного из исследователей двойной спирали ДНК: «Его идея заключалась в том, что сон без REM предназначен для восстановления организма, а сон с REM – для перепрограммирования мозга, так как он очень активен на этой стадии». Поэтому, если вы вдруг видите ночные кошмары, знайте, что это может каким-то образом помочь вашему мозгу восстанавливаться.

5. Почему нехватка сна приводит к увеличению веса?

Исследования показали, что женщины, спавшие менее пяти часов в сутки, на 15 % чаще страдали ожирением. Каковы возможные причины? Мало спящие люди слишком устают, чтобы заниматься физическими упражнениями, а также много и быстро едят. Кроме того, недостаток сна влияет на гормоны, регулирующие чувство голода. Это лишь теория, которая может быть одновременно и подтверждена, и опровергнута, поскольку постоянно сонные и уставшие люди точно так же могут и быстро терять вес.

6. Что помнят лунатики?

Ранее считалось, что лунатики ничего не помнят о своих ночных прогулках, но оказалось, что это не всегда так. Некоторые из них все же что-то припоминают. Кроме того, сомнамбула не всегда бродит бесцельно, а все же чем-то руководствуется, в том числе и вполне рациональными причинами. А еще 45 % лунатиков говорят об ощущении усталости в течение дня. В принципе, каждый случай лунатизма уникален, а это значит, что мы пока ничего толком не знаем об этом феномене.

7. Ученые не уверены, должны ли люди спать всю ночь

Если мы и знаем что-то о сне, так это то, что мы обязательно должны спать всю ночь. Хотя и в этом вопросе существует немало научных споров: а именно нужно ли спать всю ночь напролет без перерыва. Историк и исследователь сна Роджер Экирх считает, что спать одним восьмичасовым «блоком» абсолютно неестественно для людей. Раньше люди спали два раза по 4 часа, вставая среди ночи и бодрствуя час или два. В этот промежуток они молились, размышляли, общались с домочадцами, делали домашние дела или даже ходили в гости. Однако появление электричества изменило такой режим.

8. Как долго мы должны спать?

Говорят, что человеку для сна нужны 8 часов, если вы не младенец и не лентяй-лежебока. Но даже этого мы не знаем наверняка. Опять же исследования показали, что спящие по 8 часов отличались более высокой смертностью, нежели те, кто спал по 6 часов. А вот недосыпать (менее 5 часов) однозначно вредно. С другой стороны, ученые Гарварда говорят, что спать нужно 7 часов в сутки, чтобы мозг качественно восстановился, иначе будет нарушена его когнитивная функция. Следовательно, человечество стоит перед дилеммой: восемь часов сна могут привести либо к ранней смерти, либо к продуктивной жизни. Выбирайте сами.

Текст: Flytothesky.ru