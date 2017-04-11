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Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой
11.04.2017 22:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, это Рюдзи, ему 7 лет, он происходит из благородного семейства сиба-ину и живет в городе Окаяма. Рюдзи – самый настоящий собачий мачо, а его выражения мордашки безоговорочно завоевали аудиторию
У Рюдзи уже 127 тысяч фоловеров. Согласитесь, сложно не потерять голову от такого мохнатого, приятного и привлекательного джентльмена. Его язык и улыбка многозначительны и загадочны, и он всегда носит платок-бандану – у него, кстати, целая коллекция бандан. А когда у Рюдзи особенно одухотворенное настроение, он даже надевает очень элегантную шляпу!
Сиба-ину – это уникальная японская порода, известная своим добродушием. Она приобрела мегапопулярность в 2013 году, когда одна дама сиба-ину стала «лицом» известного мема Догэ (Doge). Если Рюдзи будет продолжать очаровывать публику своими забавными ежедневными приключениями, то его шансы тоже стать всемирно известным мемом весьма высоки.
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Знакомьтесь, это Рюдзи, ему 7 лет, он происходит из благородного семейства сиба-ину и живет в городе Окаяма. Рюдзи – самый настоящий собачий мачо, а его выражения...
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