﻿ Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой. 21.by
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Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

11.04.2017 22:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, это Рюдзи, ему 7 лет, он происходит из благородного семейства сиба-ину и живет в городе Окаяма. Рюдзи – самый настоящий собачий мачо, а его выражения мордашки безоговорочно завоевали аудиторию Instagram. Это действительно очень эмоциональный и крутой пес.

У Рюдзи уже 127 тысяч фоловеров. Согласитесь, сложно не потерять голову от такого мохнатого, приятного и привлекательного джентльмена. Его язык и улыбка многозначительны и загадочны, и он всегда носит платок-бандану – у него, кстати, целая коллекция бандан. А когда у Рюдзи особенно одухотворенное настроение, он даже надевает очень элегантную шляпу!

Сиба-ину – это уникальная японская порода, известная своим добродушием. Она приобрела мегапопулярность в 2013 году, когда одна дама сиба-ину стала «лицом» известного мема Догэ (Doge). Если Рюдзи будет продолжать очаровывать публику своими забавными ежедневными приключениями, то его шансы тоже стать всемирно известным мемом весьма высоки.Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Знакомьтесь, Рюдзи, японский пес породы сиба-ину с самой выразительной мимикой

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, это Рюдзи, ему 7 лет, он происходит из благородного семейства сиба-ину и живет в городе Окаяма. Рюдзи – самый настоящий собачий мачо, а его выражения...

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