Знакомьтесь, это Рюдзи, ему 7 лет, он происходит из благородного семейства сиба-ину и живет в городе Окаяма. Рюдзи – самый настоящий собачий мачо, а его выражения мордашки безоговорочно завоевали аудиторию Instagram . Это действительно очень эмоциональный и крутой пес.

У Рюдзи уже 127 тысяч фоловеров. Согласитесь, сложно не потерять голову от такого мохнатого, приятного и привлекательного джентльмена. Его язык и улыбка многозначительны и загадочны, и он всегда носит платок-бандану – у него, кстати, целая коллекция бандан. А когда у Рюдзи особенно одухотворенное настроение, он даже надевает очень элегантную шляпу!

Сиба-ину – это уникальная японская порода, известная своим добродушием. Она приобрела мегапопулярность в 2013 году, когда одна дама сиба-ину стала «лицом» известного мема Догэ (Doge). Если Рюдзи будет продолжать очаровывать публику своими забавными ежедневными приключениями, то его шансы тоже стать всемирно известным мемом весьма высоки.





































































Текст: Flytothesky.ru