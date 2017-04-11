Жара стояла такая, что мокрая простыня за ночь высыхала на человеке, и приходилось вновь идти к воде, чтобы как-то перенести духоту ночи. И тем не менее Иван Уминский, полковник в отставке, не жалеет о более чем двадцати годах, проведенных на Байконуре.



© Фото: личный архив семьи Новицких Жена космонавта Юлия Новицкая: на видеосвязи показываем папе "ладушки"

"Многие едва ли в обморок не падали, узнавая на распределении, куда командирует их родина. О Байконуре тогда почти ничего не знали, знали лишь название казахского поселка — станции прибытия — Тюра-Там. Но моя супруга эти новости восприняла стойко. Мои дети закончили там школу, и я ни разу не пожалел о времени, проведенном на Байконуре. Всегда важно оглядываться и видеть результаты своей работы — там у меня была эта возможность. Байконур я считаю посылом Всевышнего и самой большой удачей, которая случилась в моей жизни", — рассказал Иван Уминский.

С корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой полковник в отставке обсудил разумность космоса как статьи расхода Советского государства и рассказал об отношениях с космонавтами, на память о которых сохранилась книга с полусотней автографов.

Самое красивое небо

Зато в апреле степь расцветала разными цветами — желтым, красным, оранжевым. Иван Иванович вспоминает, что тюльпаны просто коробками везли на продажу.

"Над Байконуром — самое красивое небо. Но климатические условия сложные — воздух сухой, жарко. Байконур постарались максимально близко расположить к экватору потому, что, чем ближе к экватору, тем меньшая нужна тяга двигателя для пуска космических и боевых ракет", — рассказал полковник.



© Sputnik Григорий Сысоев Луна на фоне памятника Юрию Гагарину в Байконуре

Всем собеседникам Уминский сразу поясняет — космонавтов он не запускал. У него были иные обязанности: координирование деятельности конструкторских бюро, предприятий, обеспечение эксплуатации ракетных стартов, подготовка ракетоносителей к пуску, поддержание боевой готовности испытательных частей.



© Sputnik стрингер Фотофакт: Новицкий сделал из космоса фото ночного Минска

"Байконур — первый в мире космодром, и сейчас, и во времена СССР он стоил стране немалых денег, но ядерный щит, который создал космодром, окупился. После распада Советского Союза Байконур уменьшился. Сейчас есть космодром Восточный, который также производит пуски ракет. Но роль Байконура была исторической. Объем работ был так велик, что каждый из нас был осведомлен лишь о собственном участке", — пояснил Уминский.

Снимков с тех времен почти не осталось — фотографировать Байконур строго запрещали.

Дорогой и мирный космос

"Нужно ли было создавать этот Байконур, чтобы несколько сотен тысяч людей работали в изнурительных условиях? Люди моего поколения знают: шла третья мировая война, которую называют "холодной" — она могла в любой момент перерасти в горячую. Нужно было создать носитель ядерного оружия, которым оказалась работа, в свое время подсказанная Циалковским. Срочно нужно было создавать научно-исследовательский комплекс, которым и стал Байконур", — рассказал Иван Иванович.

Уминский уверен, что Байконур свою задачу решил — быстро создать ракету-носитель, которая смогла бы донести до потенциального противника ядерный заряд.

В 1982 году при президенте Рональде Рейгане в США появилась Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Ее главными целями предполагались завоевание господства в космосе, создание противоракетного щита США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки и развертывание нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты.



© Sputnik/ Ветеран Байконура полковник в отставке Иван Уминский

"Документ гласил: будем проводить операции в космосе в национальных интересах США. Фактически речь шла о десятках спутников, вращающихся вокруг земли с ядерным оружием. Это сумасбродная идея. Программу СОИ закрыли в начале 1990-х", — рассказал Иван Иванович.

Он уверен, что после Чернобыльской катастрофы "только дурак может рассматривать возможность ядерной войны". Почти невозможно нанести ядерный удар по конкретной стране, среда всегда может сместиться атмосферными фронтами, и в итоге пострадает агрессор".

"Байконур успешно решал многие задачи. И это позволило СССР обеспечить мир для всего земного шара и предотвратить любую агрессию сумасбродного политика", — рассказал Иван Иванович.

Когда Шарля де Голля, президента Франции, пригласили в Советский Союз, ему показали Байконур.

"Когда ему показывали пуск боевой ракеты, де Голль произнес: "Колоссально! Но ведь эти ракеты нацелены на Францию?" Ему ответили — эти ракеты нацелены туда, где есть войска НАТО. Вернувшись в Париж, он вышвырнул штаб-квартиру НАТО из Франции, и лишь недавно Франция вернулась в эту организацию", — рассказал Иван Иванович.

За де Голлем на Байконур пригласили Помпиду — и он продолжал политику предшественника. Впрочем, Иван Иванович в космосе видит отнюдь не только военную составляющую.

"В космосе можно получить лекарства, которые невозможно получить на Земле. Поисковая спутниковая система навигации ГЛОНАСС, разработанная еще в СССР, позволяет предотвратить аварии морских судов. Невозможно управлять караванами судов из офиса, зато можно делать это из космоса. И радио, и телевидение, и интернет без космоса невозможны. Главное — не допустить, чтобы космос перевели на военные рельсы, иначе быть беде", — уверен Иван Уминский.

Королев понимал: в понедельник лучше не работать

Решением Королева по понедельникам на Байконуре отдыхали — руководитель понимал, что после выходных у сотрудников скорость реакции может быть хуже, чем в рабочие будни.

"Выходные проведут весело, могут перебрать, реакция и внимание у человека в понедельник плохая — не проводил пуски. Королев не любил и когда женщины присутствовали на старте — срабатывала морская привычка", — рассказал Иван Иванович.

Не работали на Байконуре не только по понедельникам. Дата 24 октября до сих пор — трагический день в истории космодрома. В этот день не проводят пуски — сотрудники космодрома несут венки к захоронениям.



© Sputnik РИА Новости Сергей Королев не любил женщин на старте, совсем другое дело, когда женщина в комическом корабле - с Валентиной Терешковой

24 октября 1960 года при подготовке к первому испытательному запуску ракеты Р‑16 погибло более 70 человек. Среди них был и главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Из-за замыкания в цепи на ракете произошло взрывообразное возгорание ракетного топлива. Ровно через три года также 24 октября случилась еще одна трагедия — в лифте сгорели восемь человек.

"И сейчас никто в этот день не работает, идут с венками на захоронение. После этой катастрофы советское правительство похоронило всех там, где хотели родители, за государственный счет. Всем родителям погибших, женам и детям были предоставлены квартиры там, где захотели, назначены высокие пенсии", — рассказал Иван Иванович.

Пятьдесят автографов космонавтов

"Когда выступаю в школах, университетах, у меня часто спрашивают о космонавтах. На космодроме каждый выполняет свои задачи, я занимался вопросами боевой тематики, космонавтов не запускал. Но у меня есть небольшая книжечка — посвященный Гагарину журнал — где я собрал полсотни автографов. Все началось с того, что в 1972 я случайно встретился с космонавтом Владимиров Шаталовым", — вспомнил Иван Иванович.

Он рассказал, что прежде отбор в космонавты был куда как более жестким. Сейчас оборудовали космическую станцию, разработали ряд тренажеров — требования к космонавтам стали мягче. А тогда освоение космоса было на начальном этапе.



© Sputnik РИА Новости Космонавты на тренировке в барокамере

"Причины разные: Бондаренко, один из перспективных претендентов на полет, сгорел в барокамере во время тренировки. Протер спиртовой ваткой лоб, бросил ее на горячую спираль и решил самостоятельно устранить возгорание. Сам сражался с огнем, хоть нажми он вовремя тревожную кнопку, его могли бы спасти. Когда его вытащили, успел сказать только — я сам виноват. Еще один космонавт Карташев решил во время тренировок увеличить нагрузку, и тут в сосудах появились красные точки — его списали. Еще один космонавт нырнул в реку, а дно было близко — он ударился, свернул шейные позвонки. Два человека, среди них — перспективный конкурент Нелюдов, нарушили дисциплину и отказались извиниться перед комендантом — дурацкая гордыня", — рассказал историю космонавтов Иван Иванович.

Из двадцати космонавтов, которых отобрали для первого союзного отряда, слетали в космос лишь двенадцать.

"У истории есть чувство юмора: в 1881 году на Байконыр был сослан некто Никитин — за крамольные рассуждения о полете человека на Луну. Недалеко от нашего Байконура в Казахстане действительно есть Байконыр", — рассказал Иван Иванович.

Мой Байконур

Когда-то Ивана Уминского приглашали для съемок в программе "Рожденные в СССР", но он отказался давать интервью. Уверен, что из всего его рассказа в рамках тенденции критиковать Советское государство оставили бы лишь негатив.

"Негатив почти отсутствовал. Мои дети родились и выросли на Байконуре, даже пьяных людей не видели. Только когда уезжали в гости к бабушке, спрашивали — а откуда в городе пьяные? И снабжение было хорошим. И молока хватало — были "детские кухни", где каждый мог его получить. Хуже стало лишь в 1970-х", — вспоминает Иван Иванович.

В городе близ Байконура жило почти 140 тысяч человек. Средний возраст жителей — тридцать шесть лет. В городе было восемь школ, как только наступали летние каникулы, почти все дети уезжали к бабушкам и дедушкам в Советский Союз — подальше от жары Казахстана.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-20М" с космодрома Байконур

Климатические условия работы были изнурительными — Иван Иванович вспоминает, что все рубашки после работы на старте были пропитаны солью. Но он всегда вспоминает, что созданные отличные бытовые условия и отношение командования позволяли работать с полной отдачей.

"Изнурительный труд требовал отдачи, но я оглядывался назад и видел результат своего труда, это очень важно. Все это можете не писать, главное, что я хочу сказать — в следующих трех принципах, которые я выработал и проверил за время службы. Еще будучи курсантом, я записал афоризм Феликса Эдмундовича Дзержинского: никогда не отдавать делу половину себя — отдавать или все, или ничего. После училища я посмотрел фильм "Путь в Берлин", и оттуда вынес другой принцип-афоризм: нам голова дана принимать решения, не задумываясь, дадут за это орден или снимут голову. Третий принцип — если вы пришли к начальнику и убеждены в своей правоте, вы должны уйти с тем же. Если бы не эти принципы, я бы был отчислен из Академии старшим лейтенантом и уволен с Байконура, они не единожды мне помогали" — поделился Иван Иванович.