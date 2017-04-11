Даже если вы вполне удовлетворены своей личной жизнью, это не значит, что у вас не может быть жарких романтических фантазий. Мы все любим романтику, которой порой так не хватает в повседневной жизни. Не стоит рисковать надежными, здоровыми отношениями, заводя интрижки, а вот фантазии вполне могут дать вам некоторые эмоции и чувства, не подвергая ваш стабильный союз риску. У всех нас есть разные идеи относительно того, чего нам хотелось бы, если бы у нас был жаркий роман, и как на это влияет наш зодиакальный знак.





1. Овен

Овен – это почти главный герой фильма «50 оттенков серого». Он может отождествлять себя с сильным успешным бизнесменом и крутым мачо или хотя бы мечтать об этом имидже в своих фантазиях. Доминирование – это то, к чему он втайне стремится. Если вы готовы экспериментировать, то можете воплотить парочку его тайных желаний в жизнь.

2. Телец

Все, что Тельцу нужно в его потаенных желаниях – это гостиничный номер, наилучшее обслуживание с первоклассными винами и изысканными блюдами, плюс партнер (партнерша), который потакает любому его капризу. Он также хотел бы возлежать на балконе с бокалом шампанского и наслаждаться видами одновременно с массажем тела.

3. Близнецы

Горячий романтический партнер для Близнецов – это тот, кто похож на него. Близнецы хотят, чтобы их угадывали и понимали буквально на лету, без каких-либо слов. Этот знак фантазирует о периодических тайных свиданиях каждые несколько месяцев и сексе без ограничений.

4. Рак

Его фантазийный персонаж – это известная рок-звезда или актер. Он представляет себе особое общение с ними, видит то, как певец поет на сцене только для него, а все вокруг завидуют. Для Рака такие фантазии сродни кадрам из романтического кино про слезы, страдания, неземную любовь и неизменный хеппи-энд.

5. Лев

Он мечтает о состоятельном спонсоре, который будет оплачивать все его счета и заваливать роскошными подарками. Льву хотелось бы не работать, но все иметь, а также удовлетворять свои сексуальные потребности в любой момент. Кроме того, спонсор должен всегда поддерживать все львиные проекты и амбиции, а также быть ему ангелом, покровителем и защитником.

6. Дева

Дева фантазирует о том, кто сможет заставить её потерять контроль и отпустить все тормоза. В реальной жизни этот знак проявляет максимум осторожности и уделяет пристальное внимание правилам и деталям, но в жизни фантазийной он делает все, что хочет, без границ и запретов.

7. Весы

Весы мечтают об абсолютно прекрасной и почти сказочной личности, уделяя внимание в основном эстетической стороне своих фантазий. В реальной жизни этот знак бы так никогда не поступал, но в глубине души ему хочется просто сногсшибательно красивой внешности партнера без никаких более требований.

8. Скорпион

Ему нужен человек, такой же страстный и властный, как он сам, с которым можно сыграть в раба и хозяина, слугу и императрицу. Этот человек должен обладать огромной уверенностью и огромной властью, чтобы он мог постоять за Скорпиона и обладать им.

9. Стрелец

Его фантазийный романтический партнер – это путешественник и авантюрист типа Индианы Джонса. Стрелец мечтает о нерутинном сексе и смелых экспериментах в самых неожиданных местах, например, в тайской хижине или в джунглях.

10. Козерог

Он фантазирует о ком-то, кто сможет его завести и, главное, умеет общаться. С таким партнером должно быть легко и непринужденно. Самое интересное, что Козерог точно не желает видеть в нем свою чрезмерно ответственную и унылую копию. Он мечтает о ком-то моложе его, жизнерадостном, оптимистичном и страстном.

11. Водолей

Водолею хотелось бы договориться с кем-то о периодических свиданиях для романтики и секса, при этом оставаясь очень малознакомыми друг другу. У них на двоих был бы закрытый приватный мир исключительно для эротического удовольствия. Взаимоотношения без эмоциональных связей — именно то, что будоражит Водолея.

12. Рыбы

Рыбы мечтают о том, чтобы с ними был партнер, полный романтики, нежности и любви – тот, кто будет ухаживать за ними по старинке. Этот человек должен любить цветы, подарки, поэзию и сочные десерты. А еще фантазийный любовник потакает всем желаниям Рыб и вдохновляет их на творчество.