В мире существуют миллиарды слов, описывающих самые различные ситуации и понятия. Однако некоторые явления настолько редки, что нам бы и в голову не пришло давать им отдельное название. Тем не менее, в каждой культуре и языке всегда можно обнаружить нечто уникальное, например, имена вещей, о которых мы никогда даже не думали.

1. Бакпфайфенгезихт





У людей, склонных к шаденфройде (радости от несчастья других) и не чуждых состояния глуккшмерц (несчастья от радости окружающих), мы можем обнаружить явный бакпфайфенгезихт. Это немецкое слово примерно переводится как «лицо, чрезвычайно просящее кулака».

Идея того, что некоторые лица имеют свойство прямо-таки напрашиваться на удар, вовсе не является необычной и даже имеет некоторое научное основание. Ученые считают, что на заре человечества, когда основным оружием войны был сильный хук справа, у людей могли особым образом эволюционировать лица, делаясь способными принять удар. Это относится в основном к мужчинам. Носы, челюсти, скулы и глазницы развивались, становясь крепче. И, хотя на протяжении многих лет наши черты все же стали более тонкими, некоторые лица, видимо, сохранили больше «бакпфайфенгезихт»-характеристик, нежели другие.

2. Писан Запра





Малайзийское слово «писан запра» обозначает промежуток времени, за который человек успевает съесть один банан. Когда часы еще не были широко распространены, это слово использовалось для приблизительной оценки времени. Если кто-то говорил, что гость придет в писан запра, это означало, его стоит ожидать приблизительно через две минуты. Финское слово «поронкусема» (расстояние, на которое олени могут путешествовать без остановки) применяется по подобному принципу.\

3. Накхур





В персидском языке под словом «накхур» понимается «верблюдица, которая не даст молока, пока ей не пощекочут ноздри». Как бы странно оно ни звучало, но выражение действительно подразумевает, что содержащие этих животных фермеры готовы на многое, чтобы сделать процесс доения хоть немного легче. Оказывается, получить верблюжье молоко совсем непросто. В отличие от коров и других животных, вымя верблюдицы чрезвычайно чувствительно. Кроме того, мать дает молоко только тогда, когда этого просит теленок. Люди могут доить ее только во время кормления. Помимо прочего, в вымени за один раз производится молоко лишь в течение 90 секунд и верблюдице необходим 10-минутный перерыв, чтобы восстановиться. Все эти условия делают получение невероятно полезного верблюжьего молока крайне трудоемким процессом.

4. Песаментьеро





Португальское слово «Персаментьеро» употребляется в отношении «человека, который присоединяется к группе скорбящих на поминках, якобы для того, чтобы выразить свои соболезнования, но на самом деле желая бесплатно поесть». Ощущая цинизм данной ситуации, стоит все же иметь в виду, что в Португалии, одной из самых бедных стран Западной Европы, голод является актуальной проблемой. Начиная с 2000 года ежегодный экономический рост в стране составляет в среднем лишь около 1 процента. В то время как человек, склонный к персаментьеро покажется на первый взгляд скрягой или халявщиком, его поведение вполне может быть вынужденным результатом финансового кризиса Португалии.

5. Гинтауан





Многим, кто вырос с младшим братом или сестрой, знакомо это чувство. Также и долго работающие в компании сотрудники понимают, что частенько, когда на работу выходит новый человек, всем «старожилам» приходится некоторое время трудиться гораздо тяжелее, нежели раньше, как для того, чтобы не потерять расположение начальника, так и в стремлении «подтянуть» умения новичка. Тот же принцип описывает филиппинское слово «гинтауан», переводящееся буквально как «энергия первой жены».

Это слово относится к культуре полигамных браков. В таких семьях первая жена, как правило, обеспечивает надзор за всеми последующими. Это добавляет на ее долю весомую ответственность, но также и позволяет следить, чтобы остальные жены не перетягивали на себя излишнее внимание супруга.

6. Пу’укаула





Азартные игры могут привести к большим потерям. Кто-то рискует потерять состояние, кто-то – дом или машину, а некоторые и вовсе заигрываются настолько, что за игровым столом ставят на кон супруга или супругу. Именно последнее явление характеризуется емким гавайским словом «пу’укаула». Это может звучать как сюжет фильма, тем не менее подобные случаи действительно имели место в различных странах.

7. Окури-оками





Японское выражение «окури-оками» описывает «человека, который притворяется серьезным и интеллектуальным, встречаясь с девушкой, только для того, чтобы, оказавшись наедине, начать к ней приставать». Хотя такое слово в японском лексиконе и существует, данные ситуации случаются не столь часто, как может показаться.

8. Пикикиуепогоси





На языке оджибве этим словом характеризуют «вкус загнанного животного». Кстати, недавние исследования доказали, что такой вкус действительно может существовать. Сжигаемый в мышцах отчаянно убегающего животного гликоген после его смерти превращается в молочную кислоту. Чем больше гликогена (сахара) остается в мышцах, тем более здоровый цвет, лучшие вкусовые характеристики и длительный срок хранения имеет мясо.

9. Цудзигири





Человеку всегда приятно опробовать свежеприобретенную вещь. И самураи не были чужды подобной склонности, получившей в их культуре весьма зловещие оттенки. Понятие «цудзигири» в переводе означает «убийство на перекрестке» и на деле являлось, по сути, не иначе как таковым. Получив новый меч, самурай мог проверить его в работе на первом попавшемся ему под руку прохожем. Как это ни жутко и хладнокровно звучит, но жертва даже не должна была в чем-то провиниться или оскорбить воина – достаточно было оказаться в неправильном месте в неправильное время. Такие действия были в конечном счете объявлены вне закона и карались смертью самого самурая.

Текст: Flytothesky.ru