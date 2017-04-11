МИНСК, 12 апр - Sputnik, Мария Шелудякова. Космонавт Алексей Леонов на пресс-конференции, посвященной международному фестивалю STARMUS, рассказал о своем знакомстве с английским физиком Стивеном Хокингом и американским астронавтом Нилом Армстронгом.



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Как Леонов заставил Хокинга улыбнуться…

Раз в год STARMUS собирает легендарных ученых, космонавтов, астронавтов, музыкантов, чтобы обсудить глобальные проблемы и вдохновить гостей. В 2017 году фестиваль пройдет с 18 по 23 июня в норвежском Тронхейме. Акцент будет сделан на медицину, биологию, нейробиологию, а также будут обсуждаться проблемы кибербезопасности, экономический и политический кризис и социология.

"На первый фестиваль удалось пригласить известных людей: Нила Армстронга, Уильяма Андерса, Стивена Хокинга. Это человек страдает недугом, но он настолько укреплен силой воли — трудно даже себе представить. Разум у него работает как компьютер! На сегодняшний день все здоровые астрофизики, астрохимики признают за ним первенство. Это удивительная личность", — подчеркнул Леонов.



© Sputnik Александр Моклецов Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления

Космонавт назвал Хокинга особенной личностью, которая обращает на себя внимание огромной аудитории, и рассказал историю о том, как однажды он поставил знаменитого физика в неловкое положение.

"Мы обсуждали теорию большого взрыва, и я говорю: "Вот взрыв произошел, но объясни мне, что взорвалось? Тот не нашелся, как ответить", — рассмеялся космонавт.

"Однажды я сделал карандашный набросок, портрет. Хокинг выглядел измученным и очень серьезным, но когда я ему показал этот рисунок, он заулыбался! Господи, как мало человеку надо — немного внимания. Каждый раз на фестивале у него очень интересные сообщения. Я думаю, что, несмотря на тяжелейшую болезнь, он прилетит в Норвегию", — продолжил Леонов.

…и Армстронга плакать

Нил Армстронг — также необыкновенная личность, считает Леонов. По его словам, известный американский астронавт, который первым ступил на поверхность Луны, никогда не давал автографы — это человек удивительной скромности и высочайшей грамотности.

"Когда Нил ушел на пенсию, ему захотелось полетать на американских самолетах Т-25. Такой самолет есть в Германии, в Зальцбурге. Он приехал в этот город с мечтой полетать на этом самолете. Договорился с правительством. А дальше организовали встречу — очень много пришло людей", — поделился воспоминаниями Леонов.

Российского космонавта также пригласили на эту встречу, которая прошла в день рождения его американского друга, однако Армстронгу о приглашении Леонова не сказали — хотели сделать сюрприз.



© Sputnik Николай Макаров Космонавт Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2"

"Ему задают вопрос: "Вы знаете, что в СССР также была Лунная программа, русские также готовились к высадке". На что он ответил: "О, я знаю! Есть там такой товарищ, советский космонавт, командир экипажа. Я даже боялся, что он раньше сядет на поверхность Луны". Действительно, мы шли впереди и могли облететь Луну раньше, чем американцы. Все у нас было — шесть беспилотных кораблей, летчики. Мы полностью прошли подготовку, ждали, и только руководство почему-то "вибрировало", — продолжил Леонов свой рассказ.

По его словам, Армстронг начал хвалить Леонова, а тот подошел в этот момент с рюмками и бутылкой русской водки.

"Я хлопаю его по плечу и говорю: "Достаточно". Это было так неожиданно! Он заплакал. Нил Армстронг заплакал! Я говорю: "Давайте вместе за здоровье этого удивительного человека выпьем водки. Так мы поздравили его с днем рождения", — рассказал космонавт.

STARMUS — фестиваль, объединяющий астрономию с различными науками, искусством и музыкой. В этом году в фестивале примут участие 10 лауреатов Нобелевской премии, популяризатор науки, физик-теоретик Стивен Хокинг, космонавт Алексей Леонов, астронавт Базз Олдрин, кинорежиссер Оливер Стоун, музыканты Брайан Мэй и Питер Гэбриэл, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.