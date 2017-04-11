Глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выполнение правительствами двух стран достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора.



© Sputnik Михаил Климентьев Лукашенко обсудил с Путиным ход выполнения питерских соглашений

Также в центре внимания были белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня.

Sputnik обратился за комментарием к директору Института ЕАЭС Владимиру Лепехину, который рассказал о своем видении проблем в отношениях двух стран и тем для обсуждения на высшем уровне.

– Владимир Анатольевич, по итогам встречи с Владимиром Путиным в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Беларуси заметил, что "говорить о полноценном формировании Союзного государства со всей присущей ему атрибутикой (общей конституцией, единой валютой и так далее) пока не приходится. Мы к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство". Что вы думаете об этом?

– Начну с того, что занимаясь вопросами евразийской интеграции, я рассматриваю ситуацию на постсоветском пространстве и в каждой, отдельно взятой стране СНГ не только с позиций России, но и с позиций общецивилизационных интересов. Вот и в дискуссиях, устраиваемых президентом Беларуси со своими российскими партнерами и оппонентами, я стараюсь быть объективным, а потому утверждаю, что к созданию полноценного общего государства в равной степени не готовы сегодня ни Россия, ни Беларусь. Причем, по разным причинам.

Главная причина заключается в разном понимании того, что такое Союзное государство . В России под ним понимают именно общую государственность (то есть единую систему управления), из которой вытекают уже и единое правовое поле, и единая экономика с единой валютой, и единые Вооруженные силы. В то время как Александр Лукашенко под Союзным государством понимает некий единый рынок при двух независимых друг от друга системах государственного управления.

– А что в этом негативного? Может быть, нам так и нужно двигаться к Союзному государству: сначала создать единую экономику, а потом постепенно сближаться политически? Ведь именно так происходит сегодня экономическая интеграция в рамках того же ЕАЭС.

– В рамках ЕАЭС о слиянии государств речь, в принципе, не идет. Что же касается Союзного государства Беларуси и России, то изначально ставилась задача продвинуться в отношениях двух стран гораздо дальше, чем просто экономическое сотрудничество. Сам формат Союзного или какого-то еще государства предполагает наличие единой системы управления. Действительно, такому государственному образованию нужна Конституция (тут Александр Лукашенко прав), устанавливающая порядок государственного устройства. Я хорошо знаю историю двусторонних отношений и могу подтвердить, что уже в 2001 году началась разработка основных положений проекта Конституционного Акта Союзного государства Беларуси и России. Тогда же была создана Рабочая группа под руководством заместителя руководителя администрации Президента Республики Беларусь Л.П. Козика, которая к 1 февраля 2002 года подготовила проект документа под названием "Принципы Конституционного акта Союзного государства". Но вот дальше произошел сбой: стороны не договорились.

Не знаю, по какой причине (то ли усилилось давление Запада, то ли российскую сторону не устроил текст Конституционного акта), но Россия притормозила. Владимир Путин предложил строить Союзное государство на несколько иных основаниях – по образцу ЕС, то есть, взяв в основу укрепление экономического взаимодействия.

За 15 лет было сделано многое. Количество совместных экономических программ и проектов возросло до нескольких сотен, если не тысяч, сформировалась нормативно-правовая база экономики Союзного государства. То есть к настоящему времени создан единый экономический организм. Но одновременно в отношениях между двумя странами появились новые проблемы. И именно их сегодня и следует обсуждать – спокойно и непредвзято.

– Но если глава Беларуси все же предлагает российской стороне развивать более тесное взаимодействие, почему эта сторона не отвечает взаимностью? У России сегодня не так много друзей, чтобы быть столь капризными в вопросах взаимодействия с ближайшими соседями.

– Тут нужно видеть две основных проблемы. Первую проблему президент Беларуси оценивает абсолютно адекватно, и я к его позиции присоединяюсь полностью. Что касается второй, то тут я, скорее, критик белорусского руководства.

Начну с первой проблемы. С той роли, которую играют в белорусско-российском сотрудничестве российские чиновники и бизнес. Так, на недавней встрече с президентом России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко представил информацию о том, кто на самом деле наживается на "санкционке". По его мнению, реэкспортом западной продукции в Россию занимаются не белорусы, а "российские бандиты с большой дороги".

На самом деле этим занимаются "российско-белорусские бандиты" — иначе реэкспорт через территорию Беларуси, даже виртуальный, был бы невозможен. Но факт остается фактом: налицо недоработки и с российской стороны.

Белорусский президент недоволен также тем, что правительство РФ не является в полном смысле договороспособной стороной, поскольку в большинстве случаев идет на поводу у лоббистов ведущих частных корпораций. Президент Беларуси, страны с государственной, по сути, экономикой вынужден в ручном режиме решать проблемы, и его объективно не может не раздражать ситуация, когда в России за тот или иной вопрос как бы отвечают сто человек, а по сути – никто конкретно.

Я могу назвать еще с десяток-другой проблем, поднимая которые, президент Беларуси абсолютно прав.

– А в чем руководство Беларуси, с вашей точки зрения, ошибается, ставя перед российским органами власти вопросы ребром и требуя большего внимания к своему ближайшему соседу?

– Во-первых, большинству россиян, даже тех, кто поддерживает главу Беларуси по-существу, не нравится та форма, в которой озвучиваются имеющиеся проблемы. Мне кажется, что нужно четко обозначать адресата – те структуры и тех чиновников, которые в силу своих корпоративных интересов, а иногда и в режиме "пятой колонны" препятствуют развитию белорусско-российских отношений, а не обвинять Россию и российское руководство чохом в нежелании строить Союзное государство.

Еще одна проблема состоит в том, что руководство Беларуси сосредоточилось сегодня исключительно на предложениях, касающихся открытия российского рынка для белорусских предприятий, а также предоставления им различных преференций. Но ведь Союзное государство, как я уже отметил, это не только общий рынок. Дальнейшее развитие общего рынка того же ЕАЭС уперлось сегодня в целый ряд вопросов политического характера. Например, в так называемую "многовекторность" внешней политики ряда постсоветских стран. Очевидно ведь, что, к примеру, единая цена на газ в рамках Союзного государства может быть только ПОСЛЕ формирования единой государственности, а не ДО.

Впрочем, это настолько объемные темы, что их не вместить в мой краткий комментарий.