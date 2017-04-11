Любящие родители, которые, как правило, желают ребенку только добра, могут преподнести ему множество педагогических «подарков», которые в той или иной степени окажут влияние на жизнь повзрослевшего чада. Речь пойдет не о постерах популярных рок-групп, портящих вид любимых маминых обоев в цветочек, и не о телесных наказаниях отца за любые проступки. Ниже представлены самые распространенные ошибки матерей и отцов, которые, на первый взгляд, не опасны для человеческой психики.





Лучше бы собаку завели

Иногда родители говорят страшные слова: «Зачем мне такой непослушный ребенок?», «Свалился же на мою голову» и даже «Надо было сразу аборт делать». Кто бы мог подумать, что, произнося эти ужасные фразы, уставшая мать подразумевает всего лишь то, что она весь день провела на работе, потом ходила за покупками, а маленький негодник облил штору какао, и ей придется до ночи стирать белье вместо долгожданного отдыха. А ребенок понимает буквально: «Ты не должен жить».

Скоро придет тот страшный дядя и съест непослушного ребенка

Малыши очень уязвимы, когда дело касается разлуки с мамой и папой. Взрослые угрожают серым волком, детским домом, милиционером — чем угодно. Подобный шантаж вынуждает ребенка находиться в постоянном страхе, что в любой момент может случиться самое страшное.

Во взрослой жизни девушка, воспитанная подобным образом, вероятно, столкнется с собственной неконтролируемой ревностью и боязнью того, что любимый человек обязательно предаст и бросит. Часто такие люди остаются одни: нет партнера — нет вероятности быть брошенным.

С матерью нельзя так разговаривать

Между взрослыми людьми и их детьми есть некоторое неравенство, но на практике не существует установленных норм, которые определяют правила разговора с родителями. «Не хами отцу!» — подобные фразы можно услышать от тех родителей, которые растеряны и не знают, что ответить.

Ребенок не знает, каким образом нужно общаться с родителями. Он либо перестает говорить с ними вовсе, либо делает это агрессивно и вызывающе, стараясь подавить взрослый авторитет.

«Не смей запираться!»

Родители интересуются, зачем ребенку деньги, с кем он полчаса говорил по телефону, с кем переписывался и что лежит в портфеле между учебником по истории и дневником. Впоследствии взрослая жизнь детей находится под таким же контролем: «Почему у вас грязно на кухне?», «Кто оставался с дочкой, когда вы ушли в кино?”.

Повзрослевшие дети сталкиваются с большими трудностями в отношениях с другими людьми: они не знают, где находится грань между личным и общественным. Если вы однажды заметили, что уже несколько часов роетесь в сумочке своей четырнадцатилетней дочери, можете не сомневаться — родительские приемы в воспитании дали свои плоды.

Больше никакого общения

Обижаться на детей глупо. Но люди бесконечно повторяют одни и те же ошибки: не разговаривают с ребенком часами, а иногда и неделями. Пусть все помучаются. Чадо вырастает с осознанием того, что конфликты никак не разрешаются, достаточно просто обидеться.

Мальчики не плачут, а девочки не дерутся

Как часто дети слышат: «Ты же девочка!». Или мальчик. Столько всяких «нельзя», которые заполняют голову маленького человека глупостями. Лучше бы научили чему-нибудь полезному, а не обращали внимание на пол. Есть навыки и умения, которые пригодятся абсолютно всем.

Девушка вырастает и думает: «Больше розовых оттенков, я же девочка». А парень живет по принципу: «Я пью только водку, потому что настоящий мужик».

«Если они лягут под поезд, то ты тоже ляжешь?»

Быть самим собой не так и плохо. Но постоянные попытки родителей оградить ребенка от общения со сверстниками могут сыграть злую шутку: отпрыск превратится в белую ворону и в будущем столкнется с невозможностью находить общий язык с окружающими людьми.

Можно было и «пятерку» получить

«Четыре? Да уж. И после этого ты говоришь, что учил?» — возмущенный отец доносит до сына мысль, что тот ленивый и глупый.

Что же происходит с людьми, столкнувшимися с подобной критикой в детские годы? Они замечают любые мелочи: пыль на карнизе, прыщик на подбородке и отсутствие в тексте нужного знака препинания. Жизнь окружающих такого человека людей становится тоже невыносимой.

«Никаких игр, пока не доешь кашу»

Когда дело касается еды, родители идут на любые ухищрения: «Нельзя выбрасывать хлеб, это кощунство!», «Ты слишком худая, надо поесть», «Самое вкусное нужно съедать в конце».

Подобное поведение может повлиять на детскую психику по-разному. Одни привыкнут есть все, что положат, даже если сыты по горло. Другие считают, что вкусное обязательно нужно оставлять на потом, а пока стоит довольствоваться малым (этот принцип постепенно переходит на другие сферы жизни, не связанные с приемом пищи). Бросил любимый мужчина? Нужно достать из морозилки коробку мороженого и заесть свое горе.

Нечего выдумывать

Родители считают, что им виднее: нет причин для слез, и живот не может болеть так сильно, все живы, а остальное — глупости. Люди игнорируют истинные чувства и эмоции детей, заменяя их своими собственными, будто так на самом деле верно. Очень важно научить ребенка разбираться в собственных чувствах.

Топ-10 «шедевров» от родителей «на закуску»

1. «Я в твои годы…».

2. «Ты такой же, как твой дед».

3. «В приличном обществе так себя не ведут».

4. «Хватит меня позорить».

5. «А вот Леночка не такая».

6. «Будут у тебя дети, тогда попомнишь мои слова».

7. «Ты желаешь моей смерти».

8. «Снова трогал мои инструменты своими кривыми руками».

9. «Вечно ты копаешься. Сколько можно ждать?».

10. «Не сдашь экзамен — будешь уборщицей».

Текст: Flytothesky.ru