Наш мир – все же странноватое место. Есть абсолютно удивительные вещи, противоречащие логике, но за которые люди головой ручаются. Вспомните календарь майя и теорию конца света в 2012 году. Разве мы не пережили самую настоящую паранойю вокруг этого? Но есть и такие вещи, которые заставляют нас подвергать сомнению здравый смысл, однако они, на удивление, оказываются вполне реальными.

1. Когда человека поражает молния, на его теле могут появиться папоротниковидные узоры





Молния в небе имеет вид ветви, и рисунок этот называется «фигурами Лихтенберга». Такой же узор красноватого цвета может появиться на теле человека, пораженного молнией. Ток молнии проходит через его тело, капилляры под кожей разрываются и образуют папоротниковидный рисунок, который держится от нескольких часов до нескольких дней.

2. Прототипы Wi-Fi и Bluetooth были изобретены в 1941 году голливудской актрисой Хеди Ламарр





Уроженка Австрии и голливудская актриса Хеди Ламарр прославилась своим обнаженным купанием в фильме «Экстаз» (1933). Однако помимо знойной внешности она обладала еще и мозгом ученого. Ее изобретения времен Второй мировой войны позже сделали революцию в области мобильной связи. В то время такие прорывные идеи были сложны в реализации, однако десятилетия спустя они стали основой современных технологий GPS, Wi-Fi и Bluetooth.

3. В 1783 году в результате извержения вулкана Лаки погибло более 6 млн. человек





8 июня 1783 года сама гора Лаки на юге Исландии не вспыхнула: она покрылась трещинами, из которых извергалась базальтовая лава. Извержение длилось 8 месяцев, а облако от него наблюдалось даже в Сирии. Ветер разнес вулканический пепел и серную кислоту на огромные расстояния, отравляя землю и воду. Только в Исландии погибло до 25 % населения, а голод и экстремальная погода уничтожили 0,75% всего мирового населения.

4. В 19 веке Чикаго был поднят на 4 фута (1,21 м)





Район Чикаго расположен вдоль озера Мичиган. Изначально высота города была на одной линии с берегом, что лишало Чикаго естественного дренажа. Это вызывало неудобства и эпидемии, потому инженеры спроектировали дренажную канализационную систему. Согласно плану, большинство зданий, включая каменные, были подняты на 4 фута (1,21 м) с помощью гидравлических домкратов, а под ними уложены стоки.

5. Apple iPhone Touch ID может различать отпечатки пальцев живых и умерших людей





Использование отпечатка пальца для разблокировки телефона – функция, доступная на большинстве из них. iPhone же может распознать палец мертвого человека. У телефонов есть емкостный датчик, активирующийся электрическим зарядом, проходящим через кожу. Известно, что в каждом живом человеке есть небольшое количество электрического тока. Емкостная технология использует это для распознавания отпечатков пальцев. Таким образом, никто не сможет воспользоваться iPhone, отрубив палец его владельца.

6. Лондонский небоскреб «Уоки-Токи» может расплавлять автомобили и влиять на погоду





Коммерческий небоскреб «Уоки-Токи» обладает уникальной вогнутой формой, и в последнее время постоянно находится в центре местных скандалов. Когда солнце светит на здание, оно действует как вогнутое зеркало, то есть фокусирует луч света, который в 6 раз сильнее солнечного света на асфальте. Температура в определенных местах на дороге доходит до 120° С, отчего припаркованные авто плавятся, а соседние предприятия еще и жалуются на то, что 34 этажа небоскреба вызывают приток мощных ветров.

7. В Японии проводится фестиваль под названием «Канамара мацури» или Фестиваль железного фаллоса





Однажды ревнивый и острозубый демон влюбился в юную девушку и спрятался у неё в вагине, а затем откусил пенисы двух её женихов в первые брачные ночи. Тогда девушка обратилась к кузнецу, и тот создал железный фаллос, об который демон сломал зубы. В честь железного фаллоса в Японии с 1969 года проходит фестиваль «Канамара Мацури». Говорят, что святыня помогает процветанию в бизнесе и приносит гармонию в семью. Железный фаллос также популярен среди проституток, которые молятся о защите от инфекций.

8. Австралийское сумчатое животное антехинус устраивает секс-марафон, в конце которого умирает





Антехинус – это сумчатая мышь, а самец этого вида имеет особое свойство – суицидальное размножение. Мужчины антехинусы живут один год и спариваются только в течение одного-единственного сезона, когда они просто гоняются за самочками с понятно какой целью. Такой секс-марафон оказывается фатальным для антехинусов: они теряют весь свой мех, слепнут и умирают в конце брачного периода. По крайней мере, две последние недели их жизни явно незабываемы.

Текст: Flytothesky.ru