|
Тест: Ваш реальный возраст, основываясь на ваших знаниях
12.04.2017 16:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30 вопросов из областей разных наук и искусств. Хотите узнать свой реальный возраст? Тогда постарайтесь ответить верно на все вопросы!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии