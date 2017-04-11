Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30 вопросов из областей разных наук и искусств. Хотите узнать свой реальный возраст? Тогда постарайтесь ответить верно на все вопросы!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Ваш реальный возраст, основываясь на ваших знаниях Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30...