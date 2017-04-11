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Тест: Ваш реальный возраст, основываясь на ваших знаниях

12.04.2017 16:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30 вопросов из областей разных наук и искусств. Хотите узнать свой реальный возраст? Тогда постарайтесь ответить верно на все вопросы!Тест: Ваш реальный возраст, основываясь на ваших знаниях

 
 
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Жизненный опыт человека не является показателем его ума. Так же как и знания не являются признаками того, зрелый вы человек или подросток. Мы представляем вам 30...

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