Измена из года в год занимает топовые позиции в рейтинге главных причин распада семейных пар. Что же делать, если в сложившихся обстоятельствах вы — вовсе не жертва? И как пережить то, что случилось, если чувство вины никак не отпускает?





Мужскую неверность осуждают или оправдывают, и так уж сложилось, что предатель может без зазрения совести защищаться от упреков окружающих словами о пресловутой полигамности: «Такие вот мы от природы». Хотя статистика показывает, что мужчины изменяют всего на 20% чаще, чем представительницы слабого пола.

В данной ситуации речь пойдет не о половой принадлежности изменщика и не о тех ситуациях, когда отношения разрушились окончательно. Стоит разобраться в том, каким образом можно справиться с собственной неверностью, если женщина испытывает непреодолимое чувство вины, но хочет во что бы то ни стало сохранить брак.

В чем причина женских измен

Некоторые люди под изменой подразумевают разное: не только физическую, но и психологическую близость с другим человеком. При измене на психологическом уровне трудно выделить ее границы и степень вины.

Поэтому стоит поговорить о физическом предательстве, т.е. о сексе. Главная причина неверности жен — неудовлетворенность в семейных отношениях. А еще жизнь с супругом стала скучной и однообразной. Возможно, сексуальная близость с мужем отсутствует вовсе, да и просто поговорить с ним не о чем. Мужчины могут с головой окунуться в работу, увлечения, встречи с друзьями, не замечая, что любимая жена сильно мучается от их отстраненности.

Измена — это сигнал о том, что в семейной жизни что-то пошло не так. Если женщина пошла на этот поступок, то ее действительно что-то не устраивает. Чтобы склеить осколки разбитого предательством счастья, нужно научиться работать над собой.

Все зависит от того, как вы к этому относитесь

Каждый человек относится к изменам по-разному. Сопоставляя неверность посторонних людей и свою собственную, можно испытать противоречивые чувства. Трудно сформировать определенное отношение к такому поступку до тех пор, пока это не случится с вами и вашим супругом. Ошибка или предательство — вот в чем вопрос. Можно годами осуждать ветреную соседку, а потом пытаться оправдывать свои собственные действия.

Измена влияет не только на отношения с партнером в целом, но и на ваше внутреннее «я». Вы запускаете в себе необратимые процессы, и только в ваших силах разобраться, положительное или отрицательное влияние окажет данное событие на супружескую жизнь.

Разберитесь в себе и постарайтесь вычленить мотивы акта неверности, которыми вы руководствовались. Все это может помочь в контролировании своего поведения в дальнейшем и способствовать личностным изменениям в положительную сторону.

Корень слова «измена»

Предав супруга, вы не только изменили, но и изменились. Вы уже не та, какой были прежде. Полностью поменялось отношение к жизни и к самой себе. Вы покинули зону комфорта и готовы взять на себя полную ответственность за случившееся. Осторожнее с чувством вины: не допускайте появления чувства отвращения и ненависти к отражению в зеркале.

Чувство вины

Это именно то, с чем сталкивается большинство людей, которые предали супруга. Одних подобное чувство мотивирует и стимулирует к самосовершенствованию и исправлению жизненных ошибок. Другие, наоборот, будут разрушать себя изнутри изо дня в день.

Лучше не заниматься самоуничтожением, но и оправдывать себя не стоит. Важно разобраться со своими чувствами и постараться пережить случившееся. Кстати, помощь психолога в подобной ситуации — это не стыдно.

Говорить или не говорить

Раскаяние приходит неосознанно, а вот последующие действия зависят от вашего умения продуктивно мыслить. Каждый решает сам для себя, что делать дальше: рассказывать или все же скрыть факт измены от партнера. Первая мысль, которая приходит в большинстве случаев: искупится ли вина, если супруг все узнает.

Никто не подскажет правильное решение проблемы. Предугадать реакцию любимого человека тоже невозможно. На практике существует множество пар, которые прошли через измену и только приблизились друг к другу эмоционально. Но и исключать вероятность того, что мужчина больше не захочет вас видеть, нельзя.

Как пережить собственную измену

Будучи взрослым человеком, вы пошли на это добровольно. Да, могли быть некоторые условия, которые способствовали случившемуся (например, алкоголь), но это не освобождает вас от ответственности.

Правильным или неправильным был ваш выбор — решать только вам. Признав ответственность за случившееся, можно не сомневаться: вы — зрелая личность, способная анализировать собственные поступки.

Если вы рассказали любимому человеку о неверности, то первым делом стоит попросить у него прощения. А потом постараться простить саму себя.

Искреннее признание собственной ошибки — это самый главный шаг в искуплении вины за предательство. Если из сложившейся ситуации вам удалось выйти достойно, то и вы, и партнер обязательно будете счастливы в своих обновленных отношениях.

И все же не забывайте о семейных психологах.

Текст: Flytothesky.ru