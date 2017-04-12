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Когда стрит-арт идеально вписался в городской пейзаж
12.04.2017 23:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы любим искусство во всех его проявлениях. Но особенно теплое чувство отведено у нас в редакции именно для уличных художников, которые не только умудряются показать высочайший уровень мастерства, а еще и создают своеобразное культовое место среди достопримечательностей города. В мире мегаполисов и небоскребов для
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Мы любим искусство во всех его проявлениях. Но особенно теплое чувство отведено у нас в редакции именно для уличных художников, которые не только умудряются...
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