Мы любим искусство во всех его проявлениях. Но особенно теплое чувство отведено у нас в редакции именно для уличных художников, которые не только умудряются показать высочайший уровень мастерства, а еще и создают своеобразное культовое место среди достопримечательностей города. В мире мегаполисов и небоскребов для стрит-арта остается все меньше и меньше места для полета мысли, но это не мешает неизвестным талантам создавать шедевры, которые идеально вписываются в окружающий пейзаж. Взгляните на работы в этом посте: интересная игра нарисованных персонажей с реальным миром.













































Текст: Flytothesky.ru