Пиво – один из самых потребляемых алкогольных напитков. А знаете ли вы, какой народ отличается наиболее высоким уровнем потребления пива на душу населения? Или, например, какой вид пива обладает наибольшей крепостью? Узнать побольше интересного о любимом многими напитке вам помогут эти 23 малоизвестных факта.





1. Убирая мусор с амстердамских улиц, местные алкоголики могут получить 10 евро, полпачки сигаретного табака и 5 бутылок пива в качестве оплаты труда от финансируемой правительством организации.





2. В 1977 году Стивен Петрозино из Пенсильвании выпил залпом 1 литр пива за 1,3 секунды, став мировым чемпионом в этом «виде спорта» и увековечив свое имя в Книге Рекордов Гиннеса.





3. Пиво является одним из древнейших в мире приготовляемых напитков, вероятно, восходя к раннему неолиту (9500 г. до н.э.).





4. В 1814 году почти 1,5 млн литров пива затопили несколько улиц в Лондоне после того как в приходе Святого Джайлса прорвало огромный чан с этим напитком.





5. Самым крепким в мире пивом считается сорт под названием «Змеиный яд» марки Brewmeister. Тогда как обычное пиво, как правило, имеет около 5% крепости, этот шотландский убийца обладает целыми 67,5%.





6. Исследователи из Стэнфорда обнаружили, что пузырьки в пиве способны вести себя вопреки законам гравитации. Пузыри двигаются к центру, где оказывается меньше силы трения от стекла, и оттуда, опускаясь, перемещаются к внешней стороне, в итоге скапливаясь тесными группами наверху бокала.





7. Древние египтяне возводили пирамиды под воздействием пива. По словам Патрика Макговерна, археолога из Университета Пенсильвании, строители пирамид в Гизе получали в день около четырех литров пива.





8. Пиво предотвращает появление камней в почках. Согласно исследованию, опубликованному в Американском Журнале Эпидемиологии, ежедневное употребление бутылки пива снижает риск данного заболевания на 40%.





9. Для изучения пива и пивоварения, оказывается, существует официальное научное название – зитология. Оно происходит от греческих слов «зитос» (пиво) и «логос» (учение).





10. Самой пивной страной в мире признана Чехия. Ее жители отличаются невероятным уровнем потребления пива на душу населения почти в 150 литров в год.





11. Самыми дорогим современным пивом является бельгийская марка «Vielle Bon Secours», одна бутылка которой стоит около 1000 долларов.





12. В 18 веке английский биолог Джон Лаббок изучал характеристики влияния пива на пьяных муравьях.





13. Викинги верили, что в их раю под названием Валгалла обитает гигантская коза, вымя которой обеспечивает попавшим на небо неограниченное количество пива.





14. В настоящее время в мире существует около 400 сортов пива. Бельгия является страной, обладающей самыми уникальными его марками.





15. Древние вавилоняне настолько серьезно относились к пивоварению, что приготовивший некачественную партию напитка рисковал быть утопленным в нем же в качестве наказания.





16. Соносилликафобия – это страх пустого стакана пива. Жуткое явление, должно быть.





17. В 2010 году было найдено старейшее пиво в мире, доступное к пробе. Бутылку с ним обнаружили вблизи Финляндии среди обломков кораблекрушения, датированного началом 19 века. Напиток неплохо сохранился в холодных условиях и на вкус показался очень старым (что неудивительно), имея несколько «жженый» аромат и кислое послевкусие.





18. Первыми профессиональными пивоварами были женщины, называемые брустерами. Чтобы получить право работать по этой специальности, кандидатки должны были обладать крайне привлекательными внешними данными.





19. Самым масштабным в мире фестивалем, посвященным пиву, является Октоберфест. Ежегодно с конца сентября и всю первую неделю октября в Мюнхене, Германия, проводится этот 16-дневный марафон, который посещает более 6 миллионов человек со всего мира.





20. Пена – очень важная часть пива. Она образуется в результате сложной реакции двуокиси углерода и, судя по ней, можно многое сказать о качестве пива. Отсутствие «пенной шапки» может означать, что пиво слабое и мягкое на вкус.





21. Пиво и конопля имеют больше общего, чем вы могли бы подумать. Пивной хмель находится в одном семействе цветущих растений с марихуаной.





22. Пиво укрепляет кости. Этот напиток богат кремнием и может способствовать увеличению отложения кальция и минералов в костной ткани.





23. Американский президент Джордж Вашингтон имел собственный варочный цех на горе Вернон.





Текст: Flytothesky.ru