МИНСК, 13 апр — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в России необходимо возбудить уголовное дело против Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Выгоден ли России продуктовый конфликт с Беларусью?

Белорусский президент Александр Лукашенко в начале февраля поручил возбудить дело в отношении Данкверта за "препятствование им поставкам белорусского продовольствия в Россию". Спустя некоторое время после этих заявлений Данкверт заявил, что пока не будет работать по "белорусскому вопросу".

Дело против дела

Данкверт полагает, что меры обеих стран в случае обнаружения некачественной продукции должны быть эквивалентными.

"Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ", — заявил Данкверт.

Чиновник полагает, что отказ Минсельхозпрода Беларуси является "косвенным показателем заинтересованности ведомства в поставках".

"Говоря языком того уголовного дела, которое против меня, они потворствуют проникновению (санкционных продуктов в Россию). Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего Министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается", — отметил Данкверт.

Отказ от белорусского творога

Рассказал глава Россельхознадзора и о том, что теперь отказался от употребления белорусского творога.

"Вы знаете, произошло ужасное. Потому что когда Александр Григорьевич сказал, что "у вас полный холодильник белорусских продуктов", я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены. Я сказал жене, что это неприемлемо, потому что кто-то знает, что у нас в холодильнике. После этого, учитывая, что я не приобретаю продукты, я не обнаруживал больше белорусского творога. Может быть, это защитная реакция жены. Кстати говоря, это был творог нулевой жирности — я скажу, что это одна из компаний, которая у нас в мониторинге была замечена меньше других", — признался чиновник.

Следующие переговоры — в пятницу

Россия и Беларусь в пятницу 14 апреля на переговорах о поставках сельхозпродукции обсудят вопрос реэкспорта через территорию республики попавшей под запрет в РФ продукции.

Как рассказал замглавы Минсельхоза России Евгений Непоклонов, на повестке дня будут и другие темы. "Каждый год мы обсуждаем балансовую составляющую, и по прошлому году, и по этому году. Ну и, соответственно, все вопросы, которые есть у каждой стороны", — сказал чиновник.

Российскую сторону в переговорах представит не Данкверт, а представитель Минсельхозпрода РФ. Также пройдут они не в Минске, как предполагалось ранее, а в Москве.

Российская сторона обвиняла Беларусь в том, что республика активно наращивает реэкспорт "санкционных" товаров, однако белорусский президент Лукашенко опровергал эти заявления.