По мнению экспертов, то, как мы видим цвета и различаем оттенки, может многое рассказать о нашем характере и о нас как о личности в целом. Наверняка, вы думаете, что если любимым цветом человека является жёлтый, зелёный, оранжевый или любой другой яркий цвет, то он жизнерадостный и открытый. А тот, кто предпочитает тёмные тона, — одинок или асоциален. Наш необычный цветовой тест определит, какая черта вашей личности является доминирующей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этот тест определит доминирующую черту вашего характера По мнению экспертов, то, как мы видим цвета и различаем оттенки, может многое рассказать о нашем характере и о нас как о личности в целом. Наверняка, вы думаете, что...