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Этот тест определит доминирующую черту вашего характера

13.04.2017 11:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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По мнению экспертов, то, как мы видим цвета и различаем оттенки, может многое рассказать о нашем характере и о нас как о личности в целом. Наверняка, вы думаете, что если любимым цветом человека является жёлтый, зелёный, оранжевый или любой другой яркий цвет, то он жизнерадостный и открытый. А тот, кто предпочитает тёмные тона, — одинок или асоциален. Наш необычный цветовой тест определит, какая черта вашей личности является доминирующей.Этот тест определит доминирующую черту вашего характера

 
 
 
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По мнению экспертов, то, как мы видим цвета и различаем оттенки, может многое рассказать о нашем характере и о нас как о личности в целом. Наверняка, вы думаете, что...

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